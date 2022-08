Quello che sta circolando sul web negli ultimi giorni, è un gossip piuttosto inatteso sul cast della versione senior di Uomini e donne. Alcuni siti, infatti, sostengono che Federica Aversano possa partecipare al programma di Maria De Filippi in un ruolo inedito: l'ex corteggiatrice sarebbe in lizza per un posto nel parterre di dame del Trono Over. La giovane napoletana alimenterebbe una nuova dinamica, ovvero un reciproco interesse tra lei e Riccardo Guarnieri e l'antagonismo mai nascosto che è nato con Ida Platano qualche mese fa.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

In attesa del via della prossima stagione di Uomini e Donne alcuni media di gossip hanno spiazzato i fan del dating-show sostenendo che una corteggiatrice sarebbe pronta a tornare nel cast in una veste inedita.

In particolare Federica Aversano avrebbe accettato di partecipare per la seconda edizione consecutiva al programma di Maria De Filippi: dopo il "no" ricevuto da Matteo Ranieri la scorsa primavera, la giovane starebbe per esordire come dama del Trono Over.

Anche se ha meno di 30 anni, la napoletana è considerata un personaggio più consono alle dinamiche dei senior piuttosto che a quelle dei ragazzi del Trono Classico, soprattutto perché tra i veterani della trasmissione c'è chi ha già palesato un interesse nei suoi confronti.

Intrighi e scontri dopo la pausa a Uomini e Donne

Chi ha seguito con attenzione l'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, ricorderà sicuramente che Federica ha attirato l'attenzione di due cavalieri del parterre. Prima Alessandro Vicinanza e poi Riccardo Guarnieri, infatti, hanno fatto i complimenti alla bella corteggiatrice di Matteo, considerata da entrambi più matura della sua età e con un carattere capace di tenere testa a chiunque.

Il pugliese, in particolare, si è lasciato andare a lusinghe importanti nei confronti della giovane (ma solo in un'intervista che ha rilasciato al magazine del dating-show, non davanti alle telecamere come ha fatto il "collega"), e si è detto pronto ad avere un appuntamento con lei se fosse rientrata nel programma.

Interpellata su questa eventualità, Aversano ha ringraziato e non ha escluso un incontro futuro col bel Riccardo, che trova un uomo attraente ed affascinante.

Quest'uscita, dunque, potrebbe avvenire quando ricominceranno le registrazioni del format Mediaset: solamente a fine agosto, infatti, si sarà se Federica sarà davvero una nuova dama oppure se questo rumor rimarrà fine a sé stesso.

La rivalità con la 'regina' di Uomini e Donne

La eventuale presenza di Federica nel parterre di Uomini e Donne 2022/2023, potrebbe innescare varie interessanti dinamiche.

Oltre a indagare sul presunto interessamento di Riccardo nei confronti della giovane, Maria De Filippi potrebbe metterla faccia a faccia con quella che potrebbe diventare una sua antagonista a tutti gli effetti.

In un'intervista che ha rilasciato prima della pausa estiva del programma, Aversano aveva lasciato trasparire una certa antipatia verso Ida: le due si sono punzecchiate spesso nel periodo in cui hanno partecipato contemporaneamente al dating-show, tant'è che Platano preferiva di gran lunga Valeria Cardone al fianco di Matteo Ranieri.

Alcuni media, dunque, ipotizzano che la napoletana possa diventare il "terzo incomodo" tra i due storici ex del Trono Over che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero prendere parte alle nuove registrazioni perché durante l'estate non hanno trovato l'anima gemella.