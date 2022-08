Si prospetta una stagione densa di fatti storici, emozioni e nuovi ingressi quella de Il Paradiso delle Signore. Ormai giunto al suo settimo capitolo complessivo, le porte del grande magazzino lombardo si spalancheranno per un altro membro della famiglia di Adelaide di Sant'Erasmo. Pur non essendoci ancora un volto assegnato, a fare la sua apparizione nelle nuove puntate sarà Tancredi. In tal modo Marco ritroverà suo fratello maggiore, colui che ha ereditato l'impero editoriale del defunto padre. Tancredi è stato descritto in modo approfondito come un uomo forte, determinato ma anche con un punto debole che riguarda la moglie Matilde.

Spazio anche a Vittorio Conti e al suo negozio che sarà investito da dei cambiamenti.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 7, arriva il fratello di Marco: un incidente lo costringe a usare un bastone

Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore giungerà a Milano un personaggio che ha a che fare con la famiglia di Adelaide. Si tratta di Matilde Frigerio, che lavorerà gomito a gomito con Vittorio Conti all'interno del grande magazzino. Matilde è la moglie di Tancredi di Sant'Erasmo, ossia il fratello di Marco. Prossimamente i telespettatori di Rai 1 avranno modo di fare la conoscenza anche di questo personaggio, che si presenta come un uomo dal carattere duro, ma anche dolce.

Avendo perso entrambi i genitori da giovanissimo, Tancredi si è ritrovato ad accollarsi sulle proprie spalle, l'impero editoriale di famiglia e sin da allora ha gestito ogni cosa con lungimiranza e professionalità.

Il fratello di Marco, avendo salvato sua moglie da un incendio nella fabbrica di mobili Frigerio, è rimasto invalido a una gamba, per questo motivo si farà aiutare da un bastone.

Dalla scheda del personaggio si apprende che Tancredi di Sant'Erasmo è dotato di grande intelligenza e perspicacia. Riesce a inquadrare le situazioni nella giusta prospettiva e non sbaglia quasi mai.

Sa essere consapevole anche quando dentro di sé soffre. Pur non essendo un tipo freddo, all'occorrenza sa essere manipolatorio al fine di ottenere ciò che desidera. Il suo punto debole è proprio sua moglie, in quanto è pronto a tutto per la donna che ama.

Alessandro Tersigni anticipa gli eventi che verranno tratti nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7

Cosa succederà prossimamente a Il Paradiso delle Signore 7? Intervistato da Superguida Tv, Alessandro Tersigni ha rilasciato qualche piccola anticipazione che riguarda il suo personaggio, ma anche la daily soap stessa. Dichiarando che Il Paradiso delle Signore può andare avanti fino agli anni Novanta, il volto di Vittorio sembra aver scongiurato la presunta chiusura della soap di cui si è parlato tempo fa. L'attore, inoltre, ha svelato ciò che attende il suo personaggio nelle puntate inedite che partiranno il 12 settembre su Rai 1, rilasciando una serie di dichiarazioni alquanto interessanti.

Nel dettaglio, colui che veste i panni del direttore del negozio milanese di abbigliamento a marchio "Pds" ha segnalato che nella nuova stagione si andranno a esplorare gli eventi che hanno colpito l'Italia e il mondo in quegli anni. Essendo nel cuore del 1963, a novembre si parlerà dell'assassinio del 35esimo presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. A ottobre, invece, non si trascurerà il Disastro del Vajont. In tutto questo, per Vittorio Conti si prospetta un'annata particolare. Un incontro speciale, infatti, lo porterà a conoscere una persona. Non mancheranno dei cambiamenti lavorativi considerati importanti dall'attore stesso.