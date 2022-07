Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 si preannunciano scoppiettanti. A confermalo è stato Alessandro Tersigni, l'attore che veste i panni di Vittorio Conti.

In una recente intervista, infatti, si è lasciato andare a qualche spoiler su quello che gli spettatori avranno modo di vedere nel corso della prossima stagione, senza nascondere il fatto che ci saranno diverse new entry nel cast, ma anche delle uscite di scena che non passeranno inosservate.

Da settembre 2022, riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 in tv

Nel dettaglio, le riprese de Il Paradiso delle signore 7 sono cominciate ufficialmente da circa un mese e mezzo.

Gli attori che compongono il cast di questa nuova stagione sono impegnati sul set romano della soap opera, dove le registrazioni andranno avanti ancora per un bel po' di settimane prima dello stop estivo.

In questo modo si assicurerà un numero corposo di episodi di questa nuova stagione, i quali saranno poi trasmessi a partire dal prossimo lunedì 12 settembre nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Una stagione che promette molto bene dal punto di vista delle trame e dei colpi di scena che non tarderanno ad arrivare.

Grandi novità per Vittorio Conti ne Il Paradiso 7

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Vittorio Conti, che si ritroverà a dover affrontare l'arrivo di una nuova partner con la quale occuparsi della gestione del negozio.

Trattasi della contessa Adelaide che, dopo essersi impossessata delle quote del magazzino, sarà pronta a imporre le sue idee e come primo obiettivo ci sarà quello di far licenziare la sua "nemica" Flora Ravasi.

In questa nuova stagione della soap ci sarà spazio anche per un bel po' di new entry, così come è stato anticipato dallo stesso Alessandro Tersigni.

'Ci sono uscite che rientreranno', svela l'attore di Vittorio su Il Paradiso 7

"Tante new entry, due veneri nuove e la nuova partner di Vittorio" ha spoilerato l'attore, confermando di fatto che per il suo personaggio arriverà il momento di tornare a credere di nuovo nell'amore, dopo un periodo non semplice.

"Poi ci saranno due maschietti, tra cui un contabile e un magazziniere" ha aggiunto ancora l'attore di Vittorio Conti, svelando quello che gli spettatori avranno modo di vedere nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma da settembre in tv.

"Ci sono anche delle uscite che rientreranno" ha aggiunto ancora Tersigni, che ha così incuriosito gli appassionati della soap, ma senza dare ulteriori dettagli sui nomi di questi personaggi che ritorneranno in scena nella settima stagione.