Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole e la settimana dall'1 al 5 agosto si preannuncia ricca di colpi di scena per i protagonisti di Palazzo Palladini. In primo piano continuerà a esserci la famiglia Giordano e Raffaele farà di tutto per riconquistare la fiducia di sua moglie. Lara, invece, farà una proposta a Marina, mentre Manuela e Niko si ritroveranno a Maratea. Niko, però, continuerà a credere che in vacanza ci sia soltanto Micaela.

Raffaele e Ornella in forte crisi: anticipazioni di Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'1 al 5 agosto promettono una settimana ricca di emozioni e al centro delle scene ci sarà il matrimonio di Ornella e Raffaele.

La storica coppia attraverserà una crisi senza precedenti e il portiere di Palazzo Palladini si impegnerà al massimo per riconquistare la fiducia di sua moglie. Raffaele organizzerà una cena speciale per Ornella, ma questo non basterà a ricucire le ferite della dottoressa Bruni che inizierà avere una crisi personale. Le novità non finiranno qui, perché verrà dato ampio spazio anche a Roberto e a Marina, che inizieranno a vivere la loro storia d'amore ignorando Lara e mostrandosi ufficialmente insieme anche in pubblico. In questa occasione i due incontreranno una vecchia conoscenza, ma le anticipazioni non rivelano di chi si tratti.

Un nuovo piano di Lara coinvolgerà Marina: anticipazioni settimana dall'1 al 5 agosto

Durante la prima settimana di agosto, a Un Posto al sole ci sarà un'apparente sconfitta di Lara, che sarà messa da parte da Roberto per Marina. La signora Martinelli, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di arrendersi e continuerà a portare avanti il suo piano per avere il bambino e legare a sé l'imprenditore.

La situazione economica della donna inizierà a farsi problematica e si renderà conto che per raggiungere il suo scopo dovrà coinvolgere anche Marina con un altro inganno. Lara proporrà alla signora Giordano di sparire per sempre dalla sua vita e da quella di Ferri, ma in cambio le chiederà una somma di denaro.

Niko raggiungerà Jimmy a Maratea ignorando la presenza di Manuela

Le anticipazioni della settimana dal 1° al 5 agosto a Un Posto al sole raccontano che Marina rifletterà molto sulla proposta di Lara e alla fine deciderà di accettare. Tutto questo, però, avverrà alle spalle dell'ignaro Roberto che non immaginerà neanche che presto quella che crede la madre di suo figlio sparirà per sempre dalla sua vita. Nel frattempo a Maratea proseguirà la vacanza del piccolo Jimmy e della sua famiglia. Manuela trascorrerà i giorni di ferie fingendosi Micaela e chiederà a Niko di raggiungerli, ma Serena inizierà a sospettare qualcosa. Quando l'avvocato Poggi raggiungerà suo figlio, Serena scoprirà il segreto delle gemelle che ancora una volta hanno cambiato la loro identità, ma sarà indecisa sul rivelare o meno quello che ha capito.

Sapere che sua madre ha preferito andare altrove piuttosto che stare con lui, sarebbe una delusione troppo profonda per il bambino, ma nello stesso tempo la presenza di Manuela potrebbe compromettere il rapporto tra Niko e Susanna.