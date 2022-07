Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. Nel corso della prima settimana di agosto, che andrà dal 1 al 5, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Raffaele tenterà di riconquistare sua moglie ma non sarà semplice. Serena si accorgerà della recita di Manuela e dovrà decidere se reggere o meno il gioco. Marina stringerà un accordo economico con Lara pur di eliminarla dalla sua vita mentre Speranza, aiutata da suo fratello, cercherà di indagare sulla salute delle bufale del caseificio di famiglia.

Rossella riceverà una spiacevole notizia mentre Ornella vivrà una crisi personale.

Raffaele pentito

Raffaele dopo essersi reso conto di aver sbagliato con sua moglie cercherà di rimediare organizzando per lei una bella cena romantica ma la serata non si concluderà nel modo sperato. La donna infatti, dopo la delusione derivante dal comportamento scorretto di suo marito, vivrà una vera e propria crisi personale. Nel corso di una passeggiata con Bricca, Giulia incontrerà nuovamente Peppe con il suo cane. L'uomo tenterà ancora una volta di avvicinarsi alla Poggi che dal canto suo si mostrerà molto restia ad aprirsi a nuove conoscenze. Micaela proporrà a Niko di ritornare a Maratea e sarà proprio in quella occasione che Serena comincerà a dubitare di lei.

Roberto e Marina cominceranno finalmente a godersi la loro vita alla luce del sole mentre Lara continuerà a tramare nell'ombra contro di loro. Un ostacolo imprevisto però intralcerà i suoi piani mettendola in seria difficoltà. La crisi coniugale dei Giordano si trasformerà ben presto in una vera e propria crisi personale per Ornella.

Ferri e Marina si mostreranno come coppia in pubblico

Roberto e Marina, felici e raggianti per la loro ritrovata unione, nel corso della loro prima apparizione pubblica come coppia incontreranno una loro vecchia conoscenza. Per Lara invece arriveranno le prime difficoltà economiche e per questo motivo la donna compirà una mossa piuttosto azzardata.

Riccardo continuerà a non accettare volentieri la scelta di Rossella di non voler andare a vivere con lui. La ragazza, invece, riceverà una notizia spiacevole. Serena si accorgerà del segreto delle gemelle e dovrà decidere se coprirle ancora con gli altri o se raccontare la verità. Marina comincerà a riflettere sulla proposta di Lara, tormentata dai sensi di colpa per aver agito alle spalle di Roberto. Rossella, dopo aver letto la lettera di Corrado, comincerà a riflettere sulla sua vita. Speranza, decisa a vederci chiaro sulla salute delle bufale di suo padre, con il supporto di Guido e Mariella e l'aiuto di suo fratello Castrese, comincerà ad indagare all'insaputa di Espedito. Nunzio in crisi dopo la partenza di Chiara, farà di tutto pur di ritrovarla.

Lara invece sembrerà davvero intenzionata a lasciare in pace Marina e Roberto mentre quest'ultimo continuerà a rimanere all'oscuro dell'accordo tra la donna e la sua compagna. Decisa a prelevare i campioni di sangue delle bufale Speranza si farà aiutare da suo fratello, Guido e Mariella ma il suo piano non avrà gli effetti sperati.