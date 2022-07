Pierpaolo Pretelli è finito al centro di una diatriba mediatica. A riportare l'accaduto è stato PipolTv, in cui è stato spiegato che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 durante una gag a Maratea si è lasciato scappare una frase infelice sulle donne over 60. Sul web, alcuni utenti hanno etichettato la frase come al "limite del sessismo".

L'episodio che ha coinvolto l'ex gieffino

Grazie al Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ha dimostrato di essere uno showman. Il 31enne sa cantare, ballare, imitare: insomma, riesce a fare un po' di tutto tanto che il suo idolo è Fiorello.

Come spiegato da PipolTv, il diretto interessato nel corso di un evento a Maratea è finito al centro di una diatriba per una frase infelice: "Da quando faccio Domenica In, mi seguono solo 60enni assatanate". Pierpaolo ha confidato che durante le serate in discoteca dove è prevista la sua presenza, anziché trovare ragazzi giovani vede sempre più spesso donne over.

Pretelli ha precisato che per lui non è un problema, ma ha notato che dopo aver preso parte a Domenica In il pubblico che lo segue è cambiato nettamente: "È incredibile".

La reazione di alcuni fan

In questi mesi, Pierpaolo Pretelli ha dimostrato di essere un personaggio molto ironico. La frase pronunciata sul palco di Maratea, però, sembra non essere arrivata ad alcune persone con ironia.

Sul web, infatti, moltissimi utenti hanno cominciato a punzecchiare il 31enne della Basilicata. Nello specifico, un utente ha affermato: "60enne assatanate, al limite del sessismo".

Al momento il modello ha preferito non entrare nel merito della polemica che lo ha coinvolto. Tuttavia, non è escluso che Pierpaolo Pretelli non decida di fare chiarezza sulla sua posizione.

D'altronde il fidanzato di Giulia Salemi si è sempre dimostrato diverso dagli altri nella casa del Grande Fratello Vip per l'educazione.

Giulia Salemi difende Pierpaolo

Di recente, i "Prelemi" sono finiti al centro di un'altra polemica. Nel dettaglio, Giulia Salemi ha attivato la funzione domande su Instagram e ha replicato stizzita alle insinuazioni di un follower.

L'utente ha insinuato che Pierpaolo la tradisse. Anziché glissare, Salemi ha prontamente risposto coinvolgendo anche Pretelli: "Amore, sei sicuro di essere ancora innamorato di me e che non mi tradisci?" Dopo che il 31enne ha risposto con un "certo", Giulia Salemi ha mostrato il dito medio all'utente che le aveva rivolto la domanda in modo provocatorio.