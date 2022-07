Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole: nella settimana dall'11 al 15 luglio ci saranno importanti novità che coinvolgeranno le vite dei protagonisti della soap di Rai 3, a partire da Raffaele che troverà il coraggio di parlare con la sua famiglia di quello che sta passando a causa dei ricatti della camorra. La decisione del portiere avrà delle ripercussioni anche nel rapporto del magistrato con sua moglie, mentre Roberto Ferri prenderà una decisione e sceglierà Marina a Lara. Ci saranno novità anche per Rossella che proseguirà la sua storia con Riccardo ma scoprirà un lato in lui che non le piace affatto.

Eugenio turbato dalla confessione di Raffaele: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'11 al 15 luglio rivelano che sarà dato ampio spazio alla storyline che vede Raffaele protagonista. Dopo aver subito i ricatti dei camorristi, il portiere troverà il coraggio di confidare anche a Eugenio quello che sta passando. Di fronte a Viola e al magistrato, il padre di Diego racconterà tutto quello che gli è accaduto, dall'incontro al vivaio fino al timore di perdere le persone care con l'incidente di suo figlio. Il portiere si toglierà un grosso peso sfogandosi con Eugenio, ma la sua scelta porterà il magistrato ad allontanarsi da Viola.

Roberto avrà le idee chiare in amore: anticipazioni settimana dall'11 al 15 luglio

Le nuove puntate di Un Posto al sole dall'11 al 15 luglio vedranno Eugenio turbato per tutto quello che Raffaele gli ha raccontato. Il magistrato, inoltre, sarà in difficoltà con sua moglie che era al corrente di tutto ma aveva taciuto con lui e questo li farà inevitabilmente allontanare.

Arriverà un momento molto importante anche per Roberto Ferri che dopo averci riflettuto deciderà di recarsi a Procida da Marina per dichiararle ancora una volta il suo amore. L'imprenditore non avrà nessun dubbio: è lei la donna della sua vita e farà di tutto per riconquistare il suo cuore e la sua fiducia.

Riccardo in difficoltà sul lavoro

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che nella settimana dall'11 al 15 luglio, Lara perderà le tracce di Roberto e sospetterà che l'uomo sia sempre stato innamorato di Marina e che abbia una storia d'amore con lei. Non è ancora stato rivelato come reagirà Lara che nelle puntate in onda in questi giorni sta ingannando Ferri fingendo di essere incinta di lui. Ci saranno delle novità anche nella vita di Rossella Graziani che proprio quando ritroverà 'armonia con Riccardo si troverà di fronte a un altro imprevisto. Il medico avrà bisogno della sua fidanzata in un momento di sconforto che riguarda il lavoro e in questa occasione la figlia di Silvia scoprirà un lato del carattere del dottor Crovi che non le piacerà affatto.