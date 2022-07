Avverranno diversi colpi di scena nelle prossime puntate di Una vita. Le anticipazioni riguardanti gli episodi in onda su Canale 5 dal 3 al 9 luglio, rivelano infatti che Aurelio Quesada arriverà a puntare una pistola contro la moglie Genoveva. Tutto ciò avverrà dopo essere venuto a sapere del suo coinvolgimento nella morte di Natalia. Salmeron avrà però un asso nella manica, visto che sarà a conoscenza che lui, cinque anni prima, uccise Anabel.

Aurelio furioso: Genoveva ha rubato una lettera di Rodrigo

Nel corso degli episodi in onda sino al prossimo 9 luglio, Genoveva assisterà di nascosto ad una conversazione tra Aurelio e Luis Manas.

Quesada non sarà affatto contento dell'operato di Luis, visto che vorrà acquisire a tutti i costi alcuni locali commerciali di Acacias. In seguito, Aurelio chiederà a Marcelo di falsificare una lettera per Valeria, spacciandosi per il marito Rodrigo. Mentre sarà all'opera, salterà la luce e Marcelo di accorgerà che Genoveva sarà riuscirà a rubare una delle lettere di Rodrigo.

In seguito, Aurelio andrà a consegnare a Valeria la finta missiva e giungerà proprio nel momento in cui David e Valeria si staranno per baciare. Quesada comincerà a sospettare che tra i due ci sarà del tenero. In Una vita, non tarderà ad arrivare il momento in cui Marcelo rivelerà al suo signore che Genoveva avrà sottratto una lettera di Rodrigo.

A questo punto, Aurelio perderà la pazienza e deciderà di prendere seri provvedimenti.

Aurelio Quesada perde il controllo e minaccia Genoveva con una pistola

In Una vita inoltre, Pascual non vedrà di buon occhio l'interesse del figlio verso Azucena e arriverà persino a vietargli di proseguire le sue lezioni con Liberto. Luis Manas pur di riuscire ad acquisire la pensione di Fabiana, arriverà a minacciare la locandiera.

Fortunatamente interverrà Genoveva, la quale intimerà all'uomo di sparire dal quartiere.

In seguito, le cose tra Genoveva e il marito Aurelio prenderanno una brutta piega. Quesada infatti, arriverà a minacciare Genoveva puntandogli una pistola. Aurelio la accuserà infatti di aver ordinato l'uccisione della sorella Natalia.

Genoveva la fa franca e ricatta a sua volta Aurelio: anticipazioni Una vita

La dark lady però, riuscirà a cavarsela anche questa volta, visto che avrà un asso nella manica. Genoveva infatti, sarà in possesso di una foto che ritrae Aurelio mentre accoltella Anabel. Quindi, a fronte di questo, Quesada si vedrà costretto a desistere dal suo proposito di uccidere la moglie. I due dovranno per forza di cose trovare un accordo.

Nel corso delle nuove puntate in onda su Canale 5, Aurelio racconterà alla moglie la storia di Rodrigo, David e Valeria. Nel frattempo, i rapporti tra Felipe e Dori non saranno dei migliori. L'avvocato però, riuscirà a riallacciare i rapporti con Ramon.