Nelle prossime puntate di Endless Love arriverà la sentenza del giudice che stabilirà che Deniz è legalmente la figlia di Kemal. Le anticipazioni rivelano che Nihan e Kemal andranno all'udienza emozionati e saranno molto felici di avere tra le mani il nuovo documento della bambina. I protagonisti festeggeranno con una cena in compagnia dei loro cari, ma Leyla sarà assente.

Un'altra vittoria per Nihan e Kemal

La corsa di Kemal e Nihan verso la felicità sembrerà inarrestabile dopo il matrimonio da sogno in riva al mare. I due neosposi continueranno a fare progetti per il futuro e attenderanno con ansia la data del 7 giugno.

In questo giorno, infatti, Nihan e Kemal saranno convocati in tribunale per la causa della paternità di Deniz e l'emozione sarà grande. In aula non ci sarà Emir che risulterà latitante dopo il tradimento di Zeynep che aveva finto di fuggire con lui. Zehra accoglierà i suoi amici con ottimismo, dicendo loro che l'assenza di Emir è sicuramente un vantaggio per tutti. L'atmosfera sarà tesa in aula mentre Kemal e Nihan attendono il verdetto del giudice. "Dai campioni che abbiamo prelevato per stabilire la relazione tra Deniz Kozcuoğlu ed Emir Kozcuoğlu possiamo determinare che Deniz non è la figlia di Emir al 99,9%". Il giudice aggiungerà anche: "Il campione prelevato a Kemal Soydere determina che è sua figlia al 99,9%".

Kemal sarà al settimo cielo perché aspettava questo momento da molto tempo.

La cena a casa di Kemal e Nihan

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che per Nihan e Kemal sarà una giornata speciale. Dopo la sentenza del giudice, i due vorranno festeggiare il grande evento con tutta la famiglia. I Soydere, Vildan e Zehir si riuniranno a cena nella nuova casa di Kemal e condivideranno con i protagonisti la gioia per il riconoscimento di Deniz come una Soydere.

Kemal mostrerà a tutti con entusiasmo la nuova carta d'identità della bambina che da quel momento in poi risulta sua figlia anche per la legge. L'unico rammarico di Kemal sarà l'assenza di Leyla, ma l'uomo la ricorderà con affetto, certo che presto potrà riabbracciarla.

Perché Leyla non è alla cena con tutti?

Leyla si trova in carcere per aver sparato contro Asu.

Nelle puntate precedenti, la sorella di Emir ha eseguito il piano di Kozcuoğlu e si è introdotta nella villa di Leyla per toglierle la vita con il veleno usato con Ozan. Poco prima di iniettare la sostanza, però, Asu ha cambiato idea ed è andata nella stanza di Nihan, pronta a liberarsi di lei una volta per tutte. Leyla ha sentito dei rumori e si è precipitata nella stanza di sua nipote per salvare la vita. Pur di fermare Asu, però, Leyla ha sparato un colpo di arma da fuoco e questo le è costato la libertà. La zia di Nihan è stata arrestata dalla polizia, perdendo così sia i festeggiamenti per il nuovo cognome di Deniz che la possibilità di assistere al matrimonio di Nihan e Kemal.