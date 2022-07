Brave and Beautiful cancellata da Canale 5. La soap opera turca con protagonisti Cesur e Suhan non tornerà in onda sulla rete ammiraglia del Biscione con nuove puntate in prima visione assoluta.

Lo scorso giovedì 30 giugno, gli spettatori e appassionati della serie, hanno avuto modo di vedere gli ultimi episodi di sempre della serie turca che ha così salutato gli spettatori, con un lieto fine che non era per niente scontato.

Cancellata la soap Brave and Beautiful: non ci sarà una nuova stagione

Nel dettaglio, la programmazione italiana di Brave and Beautiful è giunta al capolinea e la soap opera è stata così cancellata dal palinsesto di luglio di Canale 5.

Con l'ultimo, attesissimo episodio, le vicende della coppia composta da Cesur e Suhan sono terminate ufficialmente e non ci sarà modo di ritrovarli nel corso della prossima stagione televisiva.

In patria, infatti, si è scelto di non mettere in cantiere una nuova stagione della soap opera, motivo per il quale anche in Italia l'appuntamento è giunto definitivamente al capolinea.

La soap opera con Cesur e Suhan chiude i battenti per sempre: ecco come è finita

Non ci sarà spazio per la messa in onda di nuovi episodi in prima visione assoluta e gli spettatori e appassionati dovranno accontentarsi del finale di sempre trasmesso lo scorso giovedì pomeriggio in tv.

Un finale denso di colpi di scena e sorprese, dato che nel corso dell'ultima puntata di Brave and Beautiful, c'è stato l'atteso lieto fine che ha avuto come protagonisti Cesur e Suhan.

I due, dopo averne superate di ogni colore, hanno potuto stringere tra le loro braccia il frutto del loro grande amore.

Suhan, dopo l'aggressione di Riza, si è risvegliata dal coma ed ha partorito il piccolo Korhan, chiamato così in onore del fratello defunto.

Da quel momento in poi, la coppia Cesur-Suhan ha scelto di far perdere le loro tracce e sono partiti per una meta sconosciuta, pronti a godersi la loro serenità e la loro armonia familiare senza alcun tipo di interferenze.

Ecco la soap che sostituirà Brave & Beautiful su Canale 5, a partire da luglio

E così, cala il sipario sulla seguitissima soap opera turca che, anche con l'ultima puntata di messa in onda, ha sfiorato la soglia del 20% di share su Canale 5.

Ma, dal prossimo 4 luglio, arriverà un'altra soap che prenderà il suo posto nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset.

Trattasi di Terra Amara, una nuova serie importata sempre dalla Turchia, destinata a conquistare il gradimento degli spettatori di Canale 5, proprio come è già successo in Spagna, dove ha registrato numeri record. La messa in onda della nuova soap è in programma dal lunedì al venerdì, dalle 15:45 alle 16:40 circa.