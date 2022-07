Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 18 a venerdì 22 luglio, ci saranno diverse novità. In particolare, il medico comunicherà che Augustina non è morta per cause naturali, ma per un medicinale sbagliato che le è stato fatale. Carmen allora inizierà a sospettare che sia stata Patricia la causa della morte della tata. Intanto, Tirso ed Elena saranno disperati perché non riusciranno a trovare da nessuna parte la ricevuta del pagamento dell'assicurazione che gli permetterà di aprire nuovamente l'hotel.

Infatti, senza quest'ultima i due non potranno rimettere in moto la loro attività commerciale. Allo stesso tempo, Julia verrà a sapere che è stata proprio sua madre a sottrarre di nascosto questa ricevuta dell'assicurazione ai due albergatori.

Infine, le cose per Julia inizieranno a migliorare, ma poi Sergio farà nuovamente capolinea nella sua vita. Quest'ultimo sarà tornato di nuovo nel paesino perché vorrà ritrovare se stesso.

Il medico dirà che Agustina non è morta per cause naturali

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, il medico affermerà che Agustina in realtà non è morta per cause naturali, ma a per colpa di uno scambio di farmaci. Entrando nello specifico della vicenda, la donna ha assunto un medicinale che le è stato fatale.

Carmen inizierà a sospettare che la responsabile della morte di Agustina sia proprio Patricia.

Tirso ed Elena saranno disperati, in quanto staranno cercando la ricevuta del pagamento dell'assicurazione dappertutto ma non troveranno nulla. Ovviamente per i due sarà un grosso problema, In quanto, senza la ricevuta non potranno riaprire l'hotel.

Nel mentre, Julia verrà a sapere che è stata sua madre a sottrarre la ricevuta all'albergatore di proposito.

Sergio ritornerà nella vita di Julia

Carmen sarà più determinata che mai a scoprire tutta la verità sulla morte di Agustina. Proprio per questo motivo, la ragazza proverà a far confessare Sibebi su cosa abbia visto la notte che la tata è sparita.

Julia sarà pronta ad inaugurare il suo laboratorio e sarà quindi prevista una grande festa. Sergio cercherà di riconquistare la giovane, ascoltando quindi il suggerimento di Diana. Invece, nel passato Carmen non parteciperà al funerale di Agustina.

Per Julia le cose inizieranno a migliorare, ma poi Sergio ritornerà nuovamente nella sua vita. Quest'ultimo si sentirà perso e deciderà di fermarmi nel paesino a tempo indeterminato perché vorrà ritrovare se stesso.