Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 18 luglio svelano nuovi colpi di scena.

Eugenio sembra deciso a voler sventare definitivamente il clan Argento. Al contempo Franco dovrà fare i conti con la crescente pressione da parte di Nunzio, il quale pretende i documenti falsi per scappare all'estero. Tuttavia, Boschi potrebbe doversi scontrare con la rabbia di qualcuno non d'accordo con i piani di fuga del giovane Cammarota. Lara farà ritorno a Napoli piena di rabbia dopo aver visto Marina e Roberto nuovamente uniti.

Upas, trama 18 luglio: Eugenio deciso a porre fine al clan camorristico

Le anticipazioni dell'episodio di Upas che andrà in onda il 18 luglio svelano che Eugenio andrà avanti con i suoi propositi di porre fine al clan Argento. Difatti, dopo la scoperta delle minacce di Valsano a Raffaele, l'attenzione sembra essersi spostata sul giovane camorrista, designatosi erede di Argento. Nicotera porterà avanti un'operazione di polizia piuttosto complicata e pericolosa, pur di arrestare Valsano.

Upas, anticipazioni 18/7: Franco subirà le pressioni di Nunzio

Stando agli spoiler della puntata di Upas del 18 luglio, Nunzio sembrerà irremovibile dal suo intento di partire per l'estero con Chiara. Tuttavia per espatriare avrà bisogno di documenti falsi sia per lui che per la fidanzata.

Pertanto il ragazzo chiederà insistentemente a Franco di procurargli suddetti documenti, in modo da lasciare il Paese quanto prima. Franco accetterà di aiutare il figlio, pur di non vederlo invischiarsi in qualche guaio. Tuttavia, Boschi andrà incontro al disappunto di qualcuno, rischiando di vedere i suoi sforzi vanificati.

Nello specifico, non viene anticipato chi possa essere la persona che andrà contro le azioni di Franco, ma con molta probabilità potrebbe trattarsi di Katia. Quest'ultima, del resto, potrebbe non accettare la partenza definitiva del figlio, tanto da non approvare il comportamento di Franco.

Upas, spoiler 18 luglio: Lara vuole vendetta

Nel corso della puntata di Upas del 18 luglio sarà dato spazio anche alle vicende di Lara Martinelli. La donna vedrà con i suoi occhi che fra Ferri e Marina non è certo finita. Tuttavia, nonostante la consapevolezza che Roberto non la amerà mai, Lara non non sembrerà decisa a rinunciare a lui. Pertanto penserà a un modo per vendicarsi dell'affronto subito da Ferri. Al contempo, però, la donna proseguirà con il suo piano, facendo credere di essere ancora incinta del figlio di Roberto, in modo da poter continuare ad alloggiare in casa Ferri.