Gli indizi che Alfonso Signorini sta fornendo sui concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip fanno pensare che la maggior parte siano già stati scelti. Amedeo Venza sposa questa teoria e informa fan e curiosi del fatto che a breve dovrebbero trapelare i nomi di tutti i personaggi che entreranno nella casa durante il debutto del reality. Visto che, probabilmente, durerà molti mesi, gli ingressi nel cast andranno avanti col passare delle settimane e in base alle esigenze degli addetti ai lavori.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip inizierà tra un paio di mesi ma, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero già stati scelti i protagonisti che andranno a vivere nella casa più spiata d'Italia.

Tra le storie che Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram il 15 luglio, spicca quella in cui riporta un retroscena sui vipponi che da metà settembre animeranno le nuove puntate del reality show.

"Chiuso il cast del primo girone. In questi giorni saranno svelati i nomi ufficiali dei concorrenti che varcheranno la porta rossa" ha fatto sapere l'influencer.

Gli autori del format Mediaset, dunque, avrebbero già selezionato tutte le celebrità che parteciperanno alla puntata d'esordio, quelle che idealmente fanno parte di un primo gruppo di inquilini che abiteranno tra le mura di Cinecittà.

Oltre sei mesi di Grande Fratello Vip

Oltre a parlare dei primi concorrenti del Grande Fratello Vip, che dovrebbero essere annunciati nelle prossime settimane, Amedeo Venza ha ricordato ai propri follower di Instagram che a varcare la porta rossa di Cinecittà saranno parecchi concorrenti.

Come ha anticipato Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023, quella che inizierà a metà settembre sarà l'edizione più lunga del reality di Canale 5: "Sarà battuto ogni record di durata".

Per questo motivo gli ingressi tra le mura di Cinecittà non si limiteranno a quelli in autunno, ma andranno avanti per mesi, finché gli addetti ai lavori lo riterranno necessario per la buona riuscita del programma.

Secondo queste informazioni, il GF Vip 7 non dovrebbe concludersi prima di fine marzo: la precedente stagione, infatti, è durata sei mesi e la finale è andata in onda a inizio primavera.

Dubbi sul futuro di Pamela Prati al Gf Vip

In queste ore, però, è trapelata un'altra indiscrezione sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Pare che la partecipazione di Pamela Prati al reality Mediaset non sia più sicura e che l'accordo potrebbe saltare per problemi precedenti tra la soubrette e la rete.

La presenza della sarda nel cast è stata anche spoilerata da un indizio di Alfonso Signorini: uno smalto rosso che la futura concorrente ha dimenticato in un taxi.

I giornalisti, però, non sono più così sicuri che la showgirl possa varcare la soglia della porta rossa a metà settembre. Visto che mancano circa due mesi all'esordio (la prima puntata andrà in onda lunedì 12 o 19), le cose possono ancora cambiare sia in senso positivo che in negativo, tutto starà nella volontà della diretta interessata e in quella degli addetti ai lavori.

Tra gli altri personaggi famosi che sono stati accostati al prossimo GF Vip di recente spiccano: la rapper Chadia Rodriguez, il tik toker ed ex alunno de Il Collegio George Ciupilan e Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra.