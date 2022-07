Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alle puntate di Upas in onda sino all'8 luglio svelano nuovi colpi di scena. Franco, dopo aver appreso che suo figlio vuole scappare con Chiara, deciderà di aiutare il ragazzo a procurarsi dei documenti falsi.

La piccola Boschi, invece, troverà un modo per avvicinarsi ad Antonello, il ragazzino per il quale ha una cotta.

Al contempo Michele continuerà a non avere molta simpatia nei confronti di Riccardo.

Upas, spoiler all'8 luglio: Boschi accorre in aiuto del figlio

Nel corso delle puntate di Upas, in onda dal 4 all'8 luglio, ci saranno molte novità per il personaggio di Nunzio. Quest'ultimo sembrerà sempre più convinto di partire per l'estero insieme a Chiara, in modo da evitare il carcere alla ragazza. Franco verrà messo al corrente dei piani di fuga della giovane Petrone, temendo che il figlio possa fare qualche sciocchezza.

Nunzio chiederà aiuto al padre per procurarsi dei documenti falsi, in modo da espatriare senza problemi. Nonostante Boschi tenti di dissuaderla questo proposito, capirà che il giovane Cammarota è molto determinato nel seguire la sua fidanzata. Franco, a questo punto, preferirà assecondare le richieste del figlio, pur di non vederlo invischiarsi in guai ben più grandi.

Upas, episodi 4-8/7: Bianca trova un modo per rivedere Antonello

Stando alle anticipazioni delle puntate di Upas, in onda sino all'8 luglio, sarà dato spazio alle vicende della piccola Boschi. La figlia minore di Franco sarà alle prese con la sua prima cotta. La ragazzina, difatti, ha gli occhi a cuoricino per un suo compagno di scuola, ignorando che quest'ultimo sia l'autore della web challenge di cui è stata vittima.

Bianca non farà altro che pensare al suo amico, escogitando un modo per rivederlo il prima possibile. La nipote di Giulia spererà di fare colpo su di lui, anche se Antonello sembra essere un ragazzino diverso dal comune. Tuttavia, le anticipazioni dichiarano che la ragazzina dovrà fare i conti sia con gli aspetti positivi, che negativi dell'innamoramento.

Upas, anticipazioni fino all'8 luglio: Michele mal sopporta Riccardo

Gli spoiler delle puntate di Upas che saranno trasmesse sino all'8/7 preannunciano problemi per la giovane Graziani.

La figlia di Silvia non farà in tempo a riavvicinarsi a Riccardo, che dovrà affrontare le tensioni fra il fidanzato e suo padre. Michele, infatti, non riesce a provare simpatia e stima nei confronti di Crovi, ritenendolo una persona "fumantina", e pertanto non adatta a sua figlia. Riccardo, però, noterà la diffidenza dell'uomo, e non ne sarà certo contento.