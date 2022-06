Importanti novità catalizzeranno l'attenzione dei fan di Un posto al sole in programma dal 27 giugno all'1 luglio su Rai 3. Le trame della soap opera rivelano che Lara Martinelli avrà paura di perdere il bebè che attende da Roberto. Chiara Petrone, invece, sembrerà decisa a scappare all'estero.

Un posto al sole, puntate 27 giugno - 1 luglio: Lara teme di perdere il bambino

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio, rivelano che Roberto dichiarerà tutto il suo amore a Marina, mentre Lara sarà preoccupata per il bimbo che porta in grembo.

Intanto Alberto aiuterà Clara a sostenere l'esame orale di maturità [VIDEO]. Susanna avviserà Serena di una novità sul tirocinio di magistrato, che rischierà di creare tensioni con Niko. A tal proposito, Picardi sarà molto in ansia per la reazione del giovane Poggi, in quanto teme che possa trovare Serena durante il suo tirocinio.

Marina, invece, cercherà di stare distante da Roberto, ma con scarsi risultati, mentre Lara non condividerà con nessuno le novità della sua gestazione.

Riccardo capisce che Michele ha preso le distanze da lui

Nelle puntate 27 giugno - 1 luglio di Upas, i telespettatori scopriranno che Virginia ha presso una scelta molto importante. Niko, intanto, apparirà molto in ansia quando scoprirà che Susanna potrebbe lavorare con un collega di Eugenio.

Jimmy penserà senza sosta a Cristina, per questo motivo il bambino studierà un piano per incontrarla. Clara, nel frattempo, sarà molto emozionata e in confusione in quanto non saprà se aprire oppure no le missive del padre.

Riccardo capirà che Michele ha preso le distanze da lui. Rossella, a questo punto, cercherà di minimizzare la situazione.

Bianca cercherà di farsi notare da Antonello, usando uno stratagemma per far breccia nel cuore del suo compagno di scuola.

Chiara vuole fuggire all'estero

Intanto Jimmy, dopo essere andato alla ricerca della sua amata Cristina, si smarrirà in un quartiere sconosciuto.

Chiara apparirà sempre più decisa a fuggire all'estero, ma avrà bisogno dell'aiuto di Nunzio per riuscirci.

Clara, invece, riconoscerà in Alberto un valido supporto. Mariella deciderà di mettere bocca tra Samuel e Speranza in modo che possano fare pace.

Raffaele, nel frattempo, sembrerà essere pronto a usare il portatile del magistrato. Per fare ciò inviterà Eugenio e Viola a mangiare a casa sua [VIDEO]. Niko ritroverà una certa armonia con Susanna, per poi scoprire che ha appianato le cose con Nicotera.

Infine Mariella organizzerà un pranzo per far conoscere meglio Samuel ed Espedito, che riserverà delle sorprese.