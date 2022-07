Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 25 al 29 luglio, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Manuela, decisa a non far soffrire suo nipote a causa di un ennesimo colpo di testa di sua sorella, vestirà i panni della sua gemella e partirà per le vacanze con la famiglia Sartori. Lara continuerà a portare avanti il suo piano per tenere legato a sé Ferri. Mariella, intanto, tenterà ancora una volta di mettere la pace tra Espedito e Samuel, ma il pranzo organizzato nella cascina degli Altieri non darà i risultati sperati.

Per Ornella e Raffaele, il clima coniugale sarà ancora abbastanza teso, mentre Marina comincerà ad insospettirsi per la vicinanza tra Fabrizio e Roberto. Franco, infine, verrà assalito dai sensi di colpa legati al segreto che nasconderà a suo figlio circa la partenza improvvisa di Chiara. Il giorno 29 luglio andrà in onda la puntata numero 6000 e, per l'occasione, verranno trasmessi dei contenuti speciali che racconteranno le storie e gli intrighi degli abitanti di palazzo Palladini.

La partenza improvvisa di Chiara

Il giorno della partenza di Chiara e Nunzio si farà sempre più vicino e per questo motivo aumenteranno anche le preoccupazioni di Franco, Angela e Katia. Manuela troverà alcuni messaggi ambigui sul cellulare della sua gemella e per questo motivo deciderà di vederci chiaro per salvaguardare la serenità di suo nipote.

Guido, intanto, cercherà di mediare tra Mariella e Speranza per fare in modo che le due non interferiscano nel rapporto burrascoso tra Samuel ed Espedito ma tutti i suoi tentativi risulteranno vani. Chiara, a sorpresa, deciderà di partire da sola, infrangendo tutti i progetti di vita di Nunzio, ignaro della sua decisione. Per Franco arriverà quindi il momento di dover fare i conti con i suoi sensi di colpa nei confronti di suo figlio a causa della giovane Petrone.

Nonostante le buone intenzioni di Raffaele, Ornella continuerà ad essere diffidente nei suoi confronti e il clima in casa Giordano continuerà a rimanere teso. Arriverà il giorno di un pranzo in famiglia nella cascina di Espedito Altieri e anche questa occasione si trasformerà in uno scontro tra padre e figlia a causa dei numerosi pregiudizi dell'uomo nei confronti della ragazza.

La decisione di Manuela

Manuela dopo aver scoperto dell'intenzione di Micaela di voler partire con un fotografo olandese appena conosciuto, cercherà in tutti i modi di farla riflettere affinché non commetta errori che potrebbero ferire Jimmy. La ragazza, decisa a proteggere il nipote dai colpi di testa di sua madre, prenderà una decisione azzardata. Nunzio, invece, continuerà a soffrire per la partenza improvvisa di Chiara e cercherà in tutti i modi di contattarla. Franco, dal canto suo, continuerà a dover gestire con molta difficoltà i suoi sensi di colpa nei confronti del ragazzi per avergli nascosto di aver visto la sua fidanzata in aeroporto. Nel corso della giornata al caseificio di famiglia, Speranza accuserà Samuel di non averla sostenuta e difesa davanti ai suoi parenti.

Marina comincerà ad avere dei sospetti su Roberto a causa di un suo incontro con Fabrizio, mentre Lara continuerà a portare avanti il suo piano per tenere Ferri legato a sé. Manuela, decisa a proteggere il piccolo Jimmi, vestirà i panni della sua gemella e partirà con i Sartori per le vacanze. Speranza, incoraggiata da Mariella, chiederà scusa a Samuel per il suo comportamento ma continuerà a nutrire forti dubbi nei suoi confronti.

La puntata speciale

Venerdì 29 luglio, in occasione della messa in onda della puntata numero 6000, verrà trasmessa una puntata dai contenuti piuttosto insoliti. Un personaggio della terrazza si divertirà a sparlottare dei vari abitanti di palazzo Palladini. Emergerà una sorta di bilancio su tutte le storie andate in onda fino a oggi e si potrà assistere a una sorta di incontro-scontro tra una vecchia conoscenza del luogo e Giulia Poggi.