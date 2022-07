Si fanno sempre più interessanti ed intriganti le anticipazioni di Terra amara provenienti direttamente dalla Turchia. Mentre in Italia i telespettatori stanno assistendo all'arrivo di Yilmaz e Zuleyha nella tenuta degli Yaman, le trame delle puntate future svelano che il giovane protagonista della serie dopo essere stato arrestato, metterà a punto un piano per fuggire dal carcere e incontrare la sua amata. Ma purtroppo non andrà come previsto: Yilmaz minaccerà Hunkar per sapere dove si trova Zuleyha ma prima di poterlo sapere verrà aggredito da Gaffur.

Yilmaz organizza un piano per fuggire dal carcere

Seguendo lo storyline delle puntate turche di Terra amara, nei prossimi episodi il pubblico di Canale 5 assisterà alla perfida macchinazione di Hunkar. La signora della tenuta non solo farà arrestare Yilmaz, rendendo noto alla polizia il luogo in cui si trova l'uomo che ha ucciso Naci, ma obbligherà la bella sarta a sposare il figlio Demir e a dire che il figlio che aspetta è proprio di quest'ultimo. Mentre la Altun farà i conti con un malore dopo una discussione con la perfida suocera, le cose non andranno meglio per il giovane Yilmaz.

Dopo aver scoperto di essere stato condannato a morte, Yilmaz chiederà ad un suo compagno di cella di accoltellarlo al ventre in modo tale che si renda necessario un suo trasferimento in ospedale.

Approfittando di ciò, Yilmaz con la scusa di dover andare in bagno riuscirà a scappare e nonostante la ferita sanguinante riuscirà ad arrivare alla tenuta Yaman con la speranza di poter rivedere e abbracciare la sua amata.

Yilmaz minaccia Hunkar con un coltello

Giunto alla tenuta, Yilmaz dovrà fare i conti con Hunkar: la donna non sembrerà intenzionata a rivelare dove si trova la nuora.

Il giovane allora punterà un coltello alla gola della signora Yaman ma quando lei sarà sul punto di cedere, allora arriverà Gaffur. L'uomo darà un colpo in testa a Yilmaz che, già indebolito dalla ferita al ventre, cadrà a terra tramortito. Gaffur a questo punto chiamerà la polizia che riprenderà Yilmaz e lo condurrà per la seconda volta in carcere.

Malandato e triste per non aver potuto rivedere la sua Zuleyha, Yilmaz si ritroverà alla condizione di partenza. Demir, rientrato in casa scoprirà della fuga del ragazzo e delle minacce a sua madre. Così lo raggiungerà in cella dove lo colpirà con ripetuti calci nella ferita ma quando sembrerà pronto a porre fine alla vita del ragazzo un suo amico interverrà per bloccarlo. Insomma, le anticipazioni di Terra amara diventano avvincenti: non resta che attendere i prossimi spoiler provenienti dalla Turchia per conoscere come proseguirà la storia.