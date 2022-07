Piacevoli sorprese e novità saranno al centro delle prossime puntate di Un posto al sole in onda tra l'11 e il 15 luglio su Rai 3. Le trame della soap opera rivelano che Susanna Picardi si troverà a lavorare al fianco di Eugenio Nicotera. Clara Curcio, invece, sarà provata per le sorti del padre Tregara, picchiato in carcere.

Un posto al sole, prossime puntate: Susanna collabora con Nicotera per il tirocinio

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle prossime puntate in programma a metà luglio in televisione segnalano che Raffaele non sembrerà tranquillizzato neanche dopo il delicato confronto avuto con Eugenio. Il portiere, infatti, vivrà momenti di panico che provocheranno non poche tensioni familiari.

Susanna, intanto, si troverà a collaborare con Nicotera per via del suo tirocinio in procura. Lara organizzerà un piano per sviare le attenzioni di Roberto sulla sua falsa gravidanza mentre Alberto nutrirà dei sospetti sull'identità del collaboratore di giustizia del magistrato.

Raffaele, nel contempo, si sentirà in colpa per l'allontanamento tra Viola ed Eugenio. Infine Nunzio sembrerà sempre più convinto di scappare con Chiara.

Riccardo chiede l'aiuto di Rossella

Nelle prossime puntate di Upas, Nunzio preparerà Samuel a gestire la cucina del Caffè Vulcano in sua assenza. Riccardo, nel contempo, faticherà non poco a dare ascolto a tutti gli appuntamenti di lavoro. Di conseguenza, il dottore chiederà l'aiuto di Rossella.

In questa circostanza, le cose prenderanno una piega inaspettata.

Clara farà una scelta inaspettata nei confronti del padre mentre i rapporti tra Eugenio e sua moglie continueranno ad essere molto freddi. Lello Valsano, invece, mostrerà la sua natura criminale.

Clara provata per le sorti di Tregara

Riccardo mostrerà un lato del carattere che non farà impazzire Rossella.

L'amicizia tra Samuel e Nunzio, invece, rischierà di venire meno per colpa di qualcuno. Marina trascorrerà le vacanze a Procida mentre Lara cercherà di avvicinarsi sempre di più a Roberto, sebbene invano. Ma ecco che un colpo di testa potrebbe cambiare le carte in tavola.

Eugenio sarà preoccupato per le sorti di Tregara, malmenato dietro le sbarre e per il proseguo delle indagini sui clan camorristici.

Roberto, nel contempo, raggiungerà l'ex moglie a Procida, dove avranno un confronto. Sarà in questa occasione che Ferri aprirà il suo cuore a Giordano. Dall'altra parte, Lara cercherà di scoprire dove si trova l'imprenditore.

Lello ed i suoi affiliati esulteranno dopo l'arrivo delle notizie su Tregara mentre Alberto starà vicino a Clara molto provata. Infine Mariella crederà di stare antipatica a Serena e Angela e per questo deciderà di preparare un dessert per le due.