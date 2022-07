Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 luglio, Lara si adopererà in ogni modo per contrastare l'unione di Ferri e Marina. L'uomo sarà disposto a lottare contro tutto pur di stare con lei. Inoltre, Nunzio e Chiara saranno pronti a partire mentre Katia cercherà in ogni modo di non far partire il figlio: Ornella sarà convinta che Raffaele l'ha tradita con Elvira.

Mariella pensa che Angela e Serena non la sopportino

Nella puntata di "Un Posto al sole" di lunedì 18 luglio, Eugenio, grazie al prezioso contributo di Tregara, sarà determinato nel porre in essere una operazione al fine di smantellare l'organizzazione criminale della famiglia Argento. Intanto Nunzio inviterà Franco ripetutamente ad aiutarlo nella ricerca dei documenti falsi. Boschi rischierà di mettersi in guai seri. Inoltre, Martinelli ha fatto il suo ritorno in città e sarà propensa a vendicarsi con Marina e Roberto.

Nell'episodio di martedì 19 luglio, Eugenio proseguirà le indagini e sarà molto vicino alla cattura di Valsano. Nel frattempo, Ornella comprenderà che nell'ultimo periodo Raffaele si è legato ad Elvira e si chiederà che tipo di rapporto c'è tra i due.

In tutto questo Crovi chiederà a Rossella di andare a vivere insieme, ma la donna avrà una reazione inaspettata. Mariella invece continuerà a ritenere che Angela e Serena non la tollerino.

Clara attende i risultati della maturità

Secondo le anteprime televisive di mercoledì 20 luglio, Nunzio e Chiara saranno vicini alla partenza.

Gli amici penseranno che si tratti di una fuga romantica. Però qualcuno che non vuole far partire Cammarota, si metterà di traverso. Intanto il rapporto tra Ornella e Raffaele si farà particolarmente freddo, con la donna che penserà seriamente al tradimento del marito. Inoltre Mariella avrà un duro confronto con Serena.

Nella puntata di giovedì 21 luglio, Katia sarà in preda alla disperazione dopo che avrà appreso che Nunzio dovrà lasciare la città con Chiara.

Katia tenterà in ogni modo di far ragionare il figlio, perché ritiene che stia commettendo un grave errore. In tutto questo Ferri e Giordano torneranno a Napoli, mentre Clara sarà in ansia in quanto è in attesa dei risultati della maturità.

Katia cerca di convincere Chiara a non far partire Nunzio

In base agli spoiler di venerdì 22 luglio, Nunzio darà il suo saluto a tutti i componenti del Vulcano. Intanto Katia dialogherà con Chiara e la persuaderà a far cambiare idea al ragazzo. Inoltre Ferri sarà propenso a trascorrere la sua vita con Marina, lottando contro ogni avversità. Infine Manuela sarà sempre gelosa di Susanna, mentre Micaela pianificherà progetti importanti.