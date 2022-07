Nel corso delle puntate di Una vita, già trasmesse in Spagna e in onda nelle prossime settimane su canale 5, l'attrazione tra Valeria e David si farà sempre più forte. I due arriveranno a baciarsi di nuovo ma, questa volta, ci sarà uno spettatore d'eccezione, ovvero Rodrigo Lluch, il vero marito di Valeria. L'uomo, sconvolto da ciò che avrà visto, perderà i sensi.

Valeria divisa tra Rodrigo e David: anticipazioni Una vita

Nel corso delle nuove puntate di Una vita in onda su Canale 5, Valeria Cardenas si ritroverà di fronte adun grande dilemma. La donna infatti, non saprà se salvare il matrimonio con Rodrigo oppure se lasciarsi andare con David.

L'attrazione che prova per David verrà accantonata momentaneamente, quando Rodrigo verrà rapito da Aurelio, il quale vorrà mettere le mani sulla formula del gas nervino.

Valeria non saprà più come comportarsi, tanto che deciderà di chiedere consiglio a Lolita, senza però svelarle tutta la verità. Lolita infatti, non verrà a sapere che David è il finto marito dell'amica, né tantomeno verrà a conoscenza dell'esistenza di Rodrigo.

Rodrigo vuole riabbracciare Valeria, ma lei sta baciando David

In Una vita, anche Valeria verrà rapita da Aurelio. Sarà un sequestro lampo, visto che Rodrigo accetterà di dare la formula del gas tossico a Quesada, in cambio della liberazione della moglie. Pertanto, Valeria tornerà ad Acacias nel giro di poche ore.

Rodrigo in seguito, si rifiuterà di continuare a lavorare per Aurelio, il quale lo lascerà libero.

Quesada però, ordinerà ai suoi scagnozzi di seguire il chimico. Rodrigo nel frattempo, non vedrà l'ora di rivedere la moglie Valeria, ma non sa che andrà incontro a un'amara sorpresa. Non appena arriverà ad Acacias, Rodrigo assisterà a un bacio tra Valeria e David.

Rodrigo sviene dopo aver visto il bacio tra Valeria e David: spoiler Una vita

Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che è già andato in onda in Spagna, dopo aver visto Valeria baciare David, Rodrigo perderà i sensi. Ciò accadrà in quanto il chimico non si sarebbe mai aspettato di vedere la moglie tra le braccia di David, anche perché Valeria gli aveva assicurato di non provare nessun interesse sentimentale verso di lui.

In realtà la pianista è decisamente in confusione e non saprà se salvare il proprio matrimonio o dar retta al suo cuore che la porta verso David. A questo punto, Rodrigo capirà che la moglie gli ha mentito circa i suoi sentimenti.