Sarà una settimana molto avvincente quella dall'11 al 15 luglio, in quanto i protagonisti di Un posto al sole saranno alle prese con intrighi, aggressioni, verità e tanto altro ancora. Per Tregara la situazione volgerà al peggio in quanto verrà aggredito brutalmente in carcere. Eugenio verrà a sapere che cosa sta vivendo Raffaele e questa situazione sortirà delle conseguenze nella sua relazione con Viola. Oltre a ciò, Nicotera dovrà anche affrontare l'aggressione del pentito e del proseguimento delle sue indagini. Raffaele sarà estremante angosciato mentre Clara soffrirà per quanto accaduto al suo papà.

Intanto sarà dato spazio anche a Nunzio che cercherà di preparare Samuel a gestire il Vulcano dopo la sua partenza. Mariella crederà di essere antipatica a Serena e Angela mentre Susanna intraprenderà il tirocinio in Procura.

Anticipazioni settimanali di Un posto al sole, Raffaele vuota il sacco e Susanna inizia il tirocinio

Raffaele si armerà di coraggio e metterà Eugenio al corrente di ciò che gli sta succedendo in questo difficile periodo. La sua decisione, però, sortirà effetti anche all'interno del rapporto tra il magistrato e sua moglie Viola. Le bugie di Raffaele avranno le ore contate e, infatti, ben presto Eugenio Nicotera verrà a sapere che suo suocero è stato preso di mira dai malavitosi.

Il semplice fatto di aver finalmente vuotato il sacco non sarà sufficiente a rasserenare l'animo angosciato del portiere di Palazzo Palladini, che continuerà a essere preoccupato per ciò che potrebbe succedere ai suoi cari. Mentre Susanna inizierà il tirocinio in procura, Alberto avrà a che fare con un pentito la cui identità desterà forti sospetti.

Lara metterà in atto un altro piano diabolico, ma funzionerà?

Spoiler Un posto al sole al 15 luglio: aria di gelo tra Eugenio e Viola

Le trame settimanali di Un posto al sole al 15 luglio segnalano aria di gelo tra Eugenio e Viola. Mentre i due coniugi saranno più distanti che mai, Raffaele si sentirà provato interiormente. Nunzio, prossimo alla partenza con Chiara, cercherà di preparare Samuel alla gestione del Vulcano in sua assenza.

Per non far intuire nulla a Piccirillo, il figlio di Franco metterà in atto un modo particolarmente stravagante. Nel frattempo, all'ospedale un indaffarato Riccardo ricorrerà all'aiuto di Rossella per gestire i suoi numerosi impegni professionali.

Il carattere di Riccardo dispiacerà Rossella

Gli spoiler settimanali di UPAS svelano che per Clara giungerà il momento di prendere la fatidica decisione riguardo suo padre Tregara. Rossella farà uno sforzo immane per offrire supporto al dottor Crovi, ma l'uomo si tradirà facendo venire a galla uno degli aspetti caratteriali che Rossella non gradisce. Intanto Samuel scoprirà il motivo per cui Nunzio si comporta così nei suoi confronti.

Lara porterà avanti i suoi loschi intrighi e, seguendo passo passo il suo piano, sembrerà riuscire nell'intento di avvicinarsi sempre di più a Roberto.

Marina, invece, vorrà soltanto partire per le sue vacanze a Procida, ma un improvviso colpo di testa finirà per stravolgere la situazione.

Tregara aggredito, Roberto va a Procida con Marina

Eugenio verrà prontamente a sapere che Tregara è stato aggredito tra le sbarre del carcere e sarà a dir poco preoccupato per le sorti dell'uomo. Ad impensierire il magistrato Nicotera sarà anche il possibile sviluppo delle sue stesse indagini.

Marina e Roberto si ritroveranno a Procida insieme e, messi l'uno di fronte all'altra, affronteranno i rispettivi sentimenti. Lara, invece, continuerà a cercare Ferri ovunque fino a quando intuirà dove possa essere andato. Lello Valsano e i suoi compagni saranno esaltati per quanto accaduto a Tregara, mentre una provatissima Clara si lascerà consolare dal suo Alberto. Spazio anche a Mariella nelle prossime vicende di Un posto al sole. La moglie di Guido Del Bue, a causa di un equivoco, penserà di stare antipatica ad Angela e Serena.