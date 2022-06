La vita di Can Yaman è sempre sotto i riflettori del gossip: a dare qualche succulento dettaglio sugli ultimi intrighi sentimentali dell'attore turco è adesso Dagospia. Il portale di Roberto D'Agostino ha svelato che durante un evento in Sardegna a cui Can ha preso parte per ritirare un premio è stata invitata anche la sua ex Diletta Leotta ma Yaman avrebbe fatto l'impossibile per non incontrarla. Non è tutto, perché non sarebbe sfuggito ai presenti che Can ha passato molto termpo in compagnia di una attrice de Il Paradiso delle Signore, ossia Francesca Del Fa.

Can Yaman avrebbe snobbato Diletta e Kabir Bedi

La Sardegna è stata teatro dell'ennesimo siparietto che ha visto protagonisti Can Yaman e Diletta Leotta, non perché i due si siano incontrati lì ma per l'esatto opposto. Dagospia ha raccontato che arrivato al Filming Italy Festival per ricevere un premio legato all'impegno dimostrato sul campo da parte dell'attore e per parlare del suo libro 'Sembra strano anche a me', Can ha fato di tutto per non incontrare la sua ex Diletta che si trovava negli stessi luoghi.

Dopo più di sei mesi d'amore chiacchieratissimo che stava per portare i due all'altare, la relazione è finita nel nulla ma evidentemente tra Can e Diletta non sarebbero rimasti dei buoni rapporti, visto che Yaman avrebbe volutamente evitato la bellissima siciliana.

Ma anche Kabir Bedi sarebbe finito nella lista nera di Can. Il turco, infatti, avrebbe evitato l'attore forse per via del progetto di Sandokan che ha visto Kabir protagonista della serie che ha spopolato alla fine degli anni '70, mentre il remake che vuole Can nel ruolo principale pare essersi arenato.

Cena con Francesca Del Fa: solo amicizia o flirt?

E se già tale descrizione riportata dl portale Dagospia pare essere sufficiente per un nuovo 'drama' amoroso, c'è molto di più. Ai presenti in Sardegna non sarebbe sfuggita la vicinanza sospetta di Can ad un'attrice de Il Paradiso delle Signore. Francesca Del Fa, che da il suo volto alla Venere Irene Cipriani nella serie di Rai 1, avrebbe trascorso una piacevole serata in compagnia di Yaman, che è apparso molto interessato alla bella attrice.

I due si sarebbero mostrati in pubblico molto uniti e affiatati: si tratta di amicizia o sta nascendo qualcosa di più tra i due volti dello showbiz?

Troppo pochi gli elementi per poter azzardare delle ipotesi ma è inevitabile chiedersi quale sarà il pensiero di Diletta sulla questione, visto che si vocifera che il volto di punta di DAZN non abbia mai smesso di pensare al suo ex. Sembra quasi una soap: ci sono tutti gli elementi di una delle serie di cui Can è stato protagonista con successo, ma stavolta si tratta di vita reale.