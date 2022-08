Alfonso Signorini è stato ospite della rassegna condotto da Simona Ventura dal Gran Hotel di Rimini. Durante la chiacchierata si è parlato del mondo dei Reality Show e dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip 6. Tuttavia, c’è stato spazio anche per un commento sull’addio tra Totti e Blasi. Senza giri di parole, il conduttore ha ringraziato gli ex coniugi per aver rivitalizzato il Gossip.

I ringraziamenti del conduttore

A quasi tre settimane dalla fine del matrimonio di Totti con Blasi, la rottura continua a far discutere. Nel corso della chiacchierata con Signorini, Simona Ventura ha chiesto al suo ospite come stesse vivendo il momento di crisi della carta stampata.

Senza fronzoli il conduttore milanese ha negato: “Ma no, vive sempre di linfa nuova”. Successivamente Signorini ha tirato in ballo gli ex coniugi: “Tu pensa che linfa che ci hanno dato Totti e Blasi quest’estate. Una coppia meravigliosa, menomale che ci sono”. Poi, il diretto interessato ha aggiunto: “Il gossip non si esaurisce”. Grazie alla rottura della coppia, la cronaca rosa è tornata prepotentemente al centro della scena. Nel precedente numero del settimanale Chi, lo stesso Signorini ha fornito alcuni retroscena sulla fine del matrimonio. Secondo il giornalista, Blasi avrebbe fatto seguire il marito da un investigatore privato, grazie al quale avrebbe appreso del tradimento. In principio, la conduttrice si era fidata della versione dell’ex calciatore.

Per questo motivo, nel salotto di Verissimo aveva smentito a gran voce la crisi con Totti.

Lo scoop sui prossimi concorrenti del GFVip 6

Archiviati Totti e Blasi, Simona Ventura ha cercato di strappare almeno il nome di uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Il presentatore televisivo, però, ha glissato e ha innescato un’ulteriore giallo sui prossimi coinquilini della casa più spiata d’Italia: “I veri colpi non sono stati ancora annunciati”.

Signorini sui reality show: ‘Ho rischiato sulla mia pelle’

Prima di concludere la chiacchierata con la collega, Signorini e Ventura hanno parlato del mondo dei reality show. “SuperSimo” per anni è stata la regina, visto che ha condotto diverse edizioni dell’Isola dei Famosi. In modo del tutto ironico, Signorini si è definito suo erede.

Al tempo stesso, però, il diretto interessato ha ammesso che non è stato facile prendere la condizione di un reality già formato e stravolgerlo: “Ho rischiato molto sulla mia pelle”. Il conduttore ha rivelato che non è stato facile per numerose ragioni, anche perché i reality show sono sempre stati condotti dalle donne. Dunque, all’inizio ha incontrato delle difficoltà ma oggi sono state risolte.