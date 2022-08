Can Yaman non vestirà più i panni di Sandokan. Gli ultimi retroscena sulla carriera del celebre attore turco, che ha conquistato e ammaliato milioni di fan in tutto il mondo, rivelano che il tanto atteso progetto che lo avrebbe visto protagonista sarebbe sfumato.

La fiction, la cui la messa in onda era prevista in prime time su Rai 1, sarebbe letteralmente sparita dai palinsesti della prossima stagione televisiva.

Il divo turco Can Yaman pronto a tornare in televisione

Nel dettaglio, dopo il grande successo riscosso in Italia con le serie televisive turche, can yaman sembrava destinato a diventare il nuovo "re indiscusso" delle fiction italiane.

La sua presenza era stata annunciata nell'ambizioso remake di Sandokan, la storica serie che aveva avuto come protagonista Kabir Bedi, pronta a tornare in tv con il divo turco.

Eppure, quel progetto annunciato e così acclamato, pare che non vedrà mai più la luce sul piccolo schermo.

Il retroscena su Sandokan con Can Yaman

Secondo agli ultimi retroscena riportati sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, il remake di Sandokan sarebbe "sparito dai radar" e dai palinsesti della rete ammiraglia Rai.

Anche alla presentazione della nuova programmazione per la stagione tv 2022/2023, non si è fatto minimamente cenno a questa fiction che avrebbe dovuto segnare il debutto ufficiale di Can Yaman su Rai 1, dopo la comparsa nella passata stagione di Che Dio ci aiuti, al fianco di Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.

Tuttavia, malgrado la cancellazione di Sandokan dai palinsesti della tv di Stato, l'attore turco si prepara a tornare in onda al più presto su Canale 5, con una nuova fiction (questa volta completamente made in Italy) che è già attesissima dai numerosi fan e spettatori.

Dopo lo stop a Sandokan, Can Yaman sbarca di nuovo su Canale 5

Trattasi di Viola come il mare, la serie in sei puntate che vedrà protagonista Can al fianco dell'attrice e collega Francesca Chillemi.

Un progetto che era stato annunciato in un primo momento per la stagione televisiva primaverile e poi posticipato all'autunno 2022.

E adesso, finalmente c'è la conferma legata alla messa in onda della fiction su Canale 5. La prima puntata, infatti, secondo ai retroscena riportati sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, andrà in onda il prossimo mercoledì 14 settembre e questa sarà la collocazione per le restanti puntate.

Nel caso in cui gli ascolti della prima stagione di Viola come il mare dovessero essere positivi, non è escluso che i vertici del Biscione possano prendere in considerazione l'ipotesi di mettere in cantiere una seconda stagione.