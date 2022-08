La nuova edizione di Amici, è alle porte: tra meno di un mese, infatti, sarà registrata la prima puntata, che poi verrà trasmessa su Canale 5 domenica 18 settembre. Tra le novità più interessanti che saranno proposte al pubblico, c'è il ritorno di Arisa come professoressa di canto e l'addio inaspettato di Veronica Peparini. La coreografa sarà sostituita da Emanuel Lo, che affiancherà la veterana Alessandra Celentano e il riconfermato Raimondo Todaro.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Cresce l'attesa per il ritorno in tv di uno dei programmi più amati dal pubblico: Amici riprenderà la sua regolare messa in onda il 18 settembre, anche se la prima puntata dovrebbe essere registrata giovedì 15.

Tra le anticipazioni già disponibili sulla nuova edizione, spiccano quelle riguardanti il cast fisso. Maria De Filippi ha deciso di apportare qualche modifica al corpo docenti, probabilmente per far sì che i telespettatori non perdano interesse nei confronti del suo format che è giunto alla sua ventiduesima stagione.

Per quanto riguarda i professori di ballo, tra circa tre settimane sarà ufficializzato l'addio di un volto storico: dopo nove anni di insegnamento, Veronica Peparini lascia la scuola per dedicarsi ad altre sfide professionali.

La coreografa romana ha confermato che il suo futuro sarà lontano dal talent-show Mediaset, anche se non è ancora chiaro se è stata una sua scelta oppure della produzione quella di "separarsi" definitivamente.

Le new entry tra gli insegnanti di Amici

A prendere il posto della uscente Veronica Peparini, sarà Emanuel Lo. Il nuovo professore di ballo di Amici 22 è specializzato in hip-hop ed è noto anche per essere lo storico compagno della cantante Giorgia.

La commissione interna che seguirà e supporterà i nuovi danzatori della scuola, dunque, è composta dai veterani Alessandra Celentano e Raimondo Todaro e da una new entry, esattamente come quella che da metà settembre si occuperà dei cantanti.

Anche tra i docenti che saranno a capo dei giovani musicisti della classe 2022/2023, infatti, ci sono delle novità rispetto al recente passato.

Rudy Zerbi e Lorella Cuccrini (riconfermati nel ruolo dopo il successo riscosso allo scorso serale), infatti, quest'anno saranno affiancati da Arisa: l'artista rientra nel cast fisso del talent-show dopo aver saltato una sola edizione.

A lasciare definitivamente la cattedra è Anna Pettinelli: la speaker radiofonica sarà sostituita dopo un paio di stagioni vissute da protagonista.

Il possibile ritorno di Nunzio ad Amici

Potrebbero non essere solo tra i professori le novità della nuova edizione di Amici. In questi giorni, infatti, si vocifera del probabile ritorno nella scuola di un allievo protagonista della passata stagione.

Nunzio Stancampiano, infatti, potrebbe avere un ruolo nel cast fisso delle puntate che saranno trasmesse a partire dal 18 settembre: il ragazzo sarebbe in lizza per un posto come ballerino professionista, al pari di colleghi come Giulia Stabile, Elena D'Amario e Umberto Gaudino.

Una certezza che i fan hanno, però, è che alla prima registrazione stagionale del talent-show dovrebbero essere presenti i protagonisti più amati di Amici 21.

Un ritorno molto atteso è quello di LDA, il cantante che ha riscosso maggiore successo in termini di vendite dopo la fine del programma.

Il vincitore Luigi Strangis, ma anche gli altri finalisti come Alex Wyse, Sissi Cesana e Albe La Malfa, non hanno conquistato il pubblico quanto il compagno Luca D'Alessio che, a differenza loro, è stato eliminato a metà serale ma ha venduto di più con il suo primo album di canzoni inedite.