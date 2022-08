Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 5 a venerdì 9 settembre ci saranno importanti novità per Michele Saviani. A tal proposito, il giornalista inizierà a frequentare Fabiana e trascurerà sua figlia e Silvia. A Rossella, inoltre, starà antipatica la nuova amica di suo padre. Nel frattempo, la convivenza fra Roberto e Marina inizierà a presentare i primi problemi e per la coppia ci saranno scontri. Anche per Speranza le cose non andranno meglio, perché vivrà tensioni familiari, mentre Niko inizierà una battaglia legale con le gemelle Cirillo, per proteggere Jimmy.

Un posto al sole, anticipazioni 9/9: Michele frequenta Fabiana

Michele e Silvia si sono separati da qualche mese, dopo che lei l'ha tradito con Giancarlo. La fine delle nozze ha gettato Saviani nello sconforto, al punto da prendere la decisione di trasferirsi a Milano in cerca di nuove opportunità professionali. Dopo avere passato qualche tempo nel capoluogo lombardo, il papà di Rossella è tornato a vivere a Napoli e non ha più avuto nessun nuovo amore. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 5 al 9 settembre, però, rivelano che Michele inizierà a frequentare Fabiana e con lei vivrà dei momenti di spensieratezza.

Un posto al sole, trame al 9/9: Fabiana sta antipatica a Rossella

La nuova amica di Michele porterà scompiglio a Palazzo Palladini.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che la donna non piacerà a nessuno. Purtroppo, però, il giornalista sarà preso da Fabiana, al punto da trascurare anche i suoi cari. Michele, infatti, metterà da parte anche Silvia e sua figlia e inoltre a Rossella starà antipatica Fabiana.

Un posto al sole, episodi al 9/9: Roberto e Marina ai ferri corti

Roberto e Marina invece, dopo avere progettato per l'ennesima volta un futuro insieme e aver sotterrato l'ascia di guerra, inizieranno ad avere nuovamente dei problemi. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che gli ex coniugi si scontreranno ancora, ma al momento non è chiaro quale sia il motivo della lite e del disaccordo.

Nel frattempo Speranza continuerà a essere messa da parte da Espedito, che non vorrà preoccuparsi della tossicità delle bufale del suo caseificio. Guido e Mariella tenteranno di fare ragionare il signor Altieri, facendogli capire la gravità della situazione. Anche Niko non passerà bei momenti, perché dopo i recenti eventi, e l'esuberanza e inaffidabilità delle gemelle Cirillo, deciderà di iniziare una battaglia legale contro Micaela e Manuela per proteggere Jimmy. Al momento non è ancora chiaro se l'avvocato Poggi è venuto a sapere che a Maratea era presente la zia di suo figlio e non la mamma. Di fronte all'ennesima malefatta delle sorelle di Serena, Niko potrebbe prendere di petto la situazione, e dire basta al comportamento poco maturo della sua ex fidanzata e della sua gemella.