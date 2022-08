Sta per tornare il Grande Fratello Vip 7 e, le anticipazioni sui nuovi concorrenti, rivelano che in casa ci sarà spazio per il ritorno di un'ex protagonista delle passata edizioni.

Trattasi di Carolina Marconi che, dopo aver vinto la sua battaglia contro il tumore al seno, si rimetterà in gioco in quel reality che ha dato il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo e della tv italiana.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda le opinioniste di questa settima edizione, dato che Adriana Volpe è stata fatta ufficialmente fuori dal cast del reality show di Canale 5.

La data di inizio del Grande Fratello Vip 7 su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione del Grande Fratello Vip 7 rivelano che la prima puntata è confermata per la serata di lunedì 19 settembre su Canale 5.

In un primo momento, infatti, si era ipotizzato un possibile cambio programmazione per il reality show Mediaset, complici le imminenti elezioni del 25 settembre, le quali coinvolgeranno anche i concorrenti stessi del GF Vip 7.

Tuttavia la produzione del reality show guidato da Alfonso Signorini ha smentito l'ipotesi di un possibile slittamento, confermando che il debutto avverrà nella serata di lunedì 19 settembre.

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7: anticipazioni cast

Ma chi sono i nuovi concorrenti di questo Grande Fratello Vip 7? Il primo nome ufficiale è quello di Giovanni Ciacci, il costumista delle celebrità della tv, del cinema e della musica pronto a mettersi in gioco e a raccontare la sua delicata vicenda personale, dopo aver scoperto di essere sieropositivo.

Per poterlo avere nel cast di questa settima edizione, Alfonso Signorini ha svelato di aver fatto modificare il regolamento del reality show, dato che fino allo scorso anno era vietata la partecipazione di persone sieropositive.

La seconda concorrente di questa nuova edizione è Carolina Marconi: per lei si tratta di un ritorno all'interno della casa più spiata d'Italia, dato che nel 2004 è stata una delle protagoniste della quarta edizione nip del Grande Fratello.

Carolina Marconi torna come concorrente al GF Vip 7

Carolina rimase in gara per ben 92 giorni sui 106 previsti dal gioco e subito dopo quell'esperienza ebbe modo di partecipare a diverse trasmissioni televisive.

Dopo aver recentemente vinto la sua battaglia contro un tumore al seno, Carolina Marconi sarà pronta a sbarcare nella casa del GF Vip per tornare a mettersi in gioco.

E poi ancora, tra i nomi in lizza e candidati per questa settima edizione figura anche quello di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Le anticipazioni sul GF Vip 7 rivelano che ci saranno delle novità anche per quanto riguarda il parterre di opinioniste. È confermata la presenza di Sonia Bruganelli ma non quella di Adriana Volpe che, quest'anno, sarà sostituita dalla new entry Orietta Berti.