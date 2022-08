Si riaccendono i riflettori del Gossip su alcuni protagonisti della ventunesima edizione di Amici. Dei fan siciliani, infatti, hanno avvistato Nunzio e Cosmary in vacanza insieme, e questo è bastato a scatenare le chiacchiere sul loro rapporto. Alex, ex fidanzato della ballerina pugliese, ha reagito agli ultimi rumor smettendo di seguire su Instagram sia la giovane, con la quale ha fatto coppia, che Stancampiano, sua amico nella casetta del talent show.

Aggiornamenti sugli allievi di Amici

Si sta facendo un gran parlare di un nuovo amore che sembra essere nato tra i protagonisti dell'ultima edizione di Amici.

A circa un mese dal debutto della stagione numero 22 del talent show, alcuni ex allievi sono finiti al centro del gossip per un "triangolo" che sta appassionando fan e curiosi.

Tutto è partito da un paio di foto che una ragazza siciliana ha scattato con Nunzio e Cosmary in una località balneare. La giovane in questione ha fatto sapere di essersi imbattuta per caso nei due ballerini, che erano in vacanza proprio nel suo stesso posto.

Chi ha avvistato Fasanelli e Stancampiano, inoltre, ha raccontato che erano da soli e che qualcuno li avrebbe addirittura visti scambiarsi dei baci in pubblico.

Questo è bastato per scatenare le chiacchiere su un possibile flirt in corso tra i due membri del corpo di ballo di Battiti Live.

La risposta del cantante di Amici fa rumore

Sui social network ha cominciato a diffondersi il gossip sul presunto flirt in corso tra Cosmary e Nunzio, una chiacchiera che fino a ora nessuno dei due ha ancora smentito.

Ad alimentare la curiosità dei fan di Amici su questa vicenda di metà agosto è un gesto che ha fatto Alex Wyse su Instagram.

Proprio nel giorno in cui in rete non si parlava d'altro che dell'avvistamento della sua ex in vacanza con il collega Stancampiano, il cantautore ha deciso di defolloware entrambi dal proprio account. Il finalista del talent show Mediaset ha smesso di seguire tutti e due i ballerini con i quali ha condiviso parte del percorso nella scuola.

Secondo tanti, la mossa di Alessandro Rina altro non è che una conferma indiretta alle voci che vorrebbero la sua ex fidanzata attualmente impegnata con il danzatore di latinoamericano, che soprattutto al serale si è distinto per tenacia e simpatia.

La danzatrice di Amici non smentisce sul web

Insomma, molti fan di Amici ne sono certi: Alex ha smesso di seguire Nunzio e Cosmary su Instagram dopo averli visti insieme in vacanza e quindi dopo aver avuto conferma del fatto che si starebbero frequentando lontano da occhi indiscreti.

Se il danzatore siciliano non si è ancora esposto per commentare le chiacchiere che stanno circolando sulla sua vita amorosa, Fasanelli ha scelto Twitter per replicare a suo modo a quello che si sta dicendo e scrivendo sulla sua situazione sentimentale.

Nel lungo messaggio che ha condiviso con i suoi follower, però, la pugliese non ha mai smentito in modo netto le voci che la vorrebbero in coppia con Stancampiano, anzi ha parlato di situazioni che non si conoscono e di una sincerità che lei ha sempre avuto mentre altri no.

Questo "triangolo" ha animato un po' l'estate dei sostenitori di Amici, gli stessi che non vedono l'ora che inizi la nuova edizione e che quindi vengano presentati gli allievi della classe 2022/2023.

A oggi si sa soltanto che le storiche professoresse Anna Pettinelli e Veronica Peparini non parteciperanno alla stagione numero 22, e che saranno sostituite dalla rientrante Arisa e dall'esordiente Emanuel Lo: riconfermati tutti gli altri insegnanti.