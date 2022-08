Aurora Ramazzotti sarebbe incinta: la 25enne aspetterebbe un figlio dal fidanzato Goffredo Cerza. A riportare la news è stato il settimanale Chi. Stando a quanto si apprende, il bebè dovrebbe nascere a metà gennaio. Di conseguenza, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventeranno nonni grazie alla loro primogenita.

I rumor

Nel nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini (in edicola mercoledì 31 agosto), si parlerà della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. Stando a quanto riportato dalle persone vicine alla coppia, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarebbero al settimo cielo.

Il bebè dovrebbe nascere a gennaio.

Di recente, si parlava di una presunta crisi di coppia tra Aurora e lo storico fidanzato Goffredo Cerza. A questo punto ogni pettegolezzo potrebbe essere messo a tacere dalla gravidanza. A maggio 2022 si era già parlato di una presunta gravidanza di Aurora. In quel caso, però, la diretta interessata aveva commentato con ironia il pettegolezzo: "No, non sono incinta. Ho la pancia, mi piace mangiare".

Il giallo sul test di gravidanza

Nelle precedenti settimane, Aurora era stata avvistata in una farmacia in Sardegna insieme alla mamma Michelle. Stando ai pettegolezzi, la gravidanza era stata "affibiata" alla showgirl svizzera vista la relazione instaurata con Giovanni Angiolini.

Oggi, però, la verità sembrerebbe raccontare un'altra cosa: il test di gravidanza risultato positivo sarebbe della 25enne. Secondo quanto riportato dai ben informati, i futuri nonni sarebbero felicissimi per la bellissima notizia e non vedrebbero l'ora della nascita del bambino o della bambina. Inoltre, i nonni non starebbero nella pelle per il semplice fatto che la loro primogenita presto metterà su una famiglia tutta sua.

Hunziker-Angiolini: è rottura

Come rivelato in precedenza, la relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è giunta al termine. Nonostante tra i due vi fosse stato un certo feeling, la showgirl elvetica e il chirurgo plastico avrebbero una visione diversa dei loro progetti futuri. Michelle da mamma e donna in carriera, vorrebbe dedicare anima e corpo alle bambine avute da Tomaso Trussardi mentre Giovanni vorrebbe ottenere maggiori risultati dal punto di vista professionale: Angiolini al momento ha due studi a Roma e Milano.

Una volta compreso che tra i due non c'erano le basi per intraprendere una relazione duratura, Michelle e Giovanni hanno deciso di prendere due strade differenti. Dunque, è stato svelato il giallo del test di gravidanza: non era stato effettuato da Hunziker ma dalla sua primogenita Aurora.