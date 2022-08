Le anticipazioni di Terra Amara, relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 5 al 9 settembre, raccontano che Semir scoprirà che Veli è un impostore e al contempo dovrà fronteggiare Hunkar. Intanto Zuleyha incontrerà di nuovo Yilmaz e insieme aiuteranno Nazire che avrà un attacco di epilessia. Vedere Altun e Akkaya insieme scatenerà la gelosia di Demir, che punterà un'arma addosso al suo nemico. L'intervento di Zuleyha permetterà che non accada nulla di brutto, ma Yilmaz poco dopo resterà coinvolto in un incidente stradale.

Scontro tra Sermin e Hunkar

Secondo le trame delle nuove puntate di Terra amara, le anticipazioni relative al periodo che va da lunedì 5 a venerdì 9 settembre prendono il via dalla richiesta di Hunkar a Gaffur e Saniye di portare subito a casa Gulten.

La signora Yaman, infatti, scoprirà che la sua domestica è in casa di Fekeli e non lo tollererà. Hunkar parlerà con Gulten e la rassicurerà dicendole che non sarà obbligata a sposarsi, così la farà rientrare in casa, e non licenzierà il capomastro e la moglie solo perché sarà erroneamente convinta che Saniye sia incinta.

Sabahattin chiederà il divorzio a Sermin, dopo aver scoperto che lei ha una relazione con Veli. Gulten, in paese per delle compere, scoprirà che la cugina di Demir ha un debito con il gioielliere, che le darà anche un pacchetto per Sermin. La domestica riferirà tutto a Hunkar che scoprirà che il pacchetto contiene un regalo per Veli. La donna avrà un acceso confronto con la nipote e le dirà che Veli non è che un impostore.

Frattanto l'uomo riuscirà a farsi dare dei soldi anche da Fusun.

Yilmaz in coma

Zuleyha sorprenderà Narire in preda a un attacco di epilessia. La soccorrerà con l'aiuto di Yilmaz, chiamato dalla figlia della domestica. I due porteranno Nazire in ospedale, rientreranno insieme a casa e Demir li vedrà in auto insieme. In preda a un attacco di gelosia, Demir scatenerà la sua violenza puntandogli un'arma contro.

Zuleyha, per calmare il marito, gli dichiarerà tutto il suo amore di fronte a un incredulo Akkaya, che sconvolto si metterà alla guida della sua auto e resterà coinvolto in un grave incidente.

Verrà trasportato in coma in ospedale e Fekeli darà la colpa di quanto accaduto a Demir, e andrà a casa sua ad accusarlo. Gaffur proverà a liberarsi di Yilmaz tentando di soffocarlo mentre è in coma, ma Fekeli lo bloccherà.

L'ex detenuto sarà convinto che sia stato Demir a ordinare al capomastro di agire contro Yilmaz, ma in realtà si tratterà di un'iniziativa di Gaffur. Infine Zuleyha, approfittando di un viaggio del marito, darà un sonnifero alla suocera con l'aiuto di Sabahattin e si recherà da Yilmaz mentre è in coma. Poco dopo il giovane si risveglierà. Altun, a ogni modo, deciderà di stare al fianco del marito, mentre lui dovrà fare i conti con Yilmaz, che tornato in fabbrica diventerà sempre più ricco e potente.