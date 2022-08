Proseguono le anticipazioni di Terra Amara e secondo quelle provenienti dalla Turchia un equivoco porterà Hunkar a pensare che la nuora abbia nuovamente tentato la fuga. In assenza del figlio, in carcere per essere il principale indiziato per la morte di Sait, la signora della tenuta terrà sotto controllo Zuleyha, temendo che possa portare via il nipotino. Rientrata da una commissione, Hunkar non troverà né laAltun né Adnan in casa, ma in realtà Zuleyha si troverà in ospedale perché il bimbo avrà la febbre alta.

Hunkar minaccia Zuleyha

Secondo le trame delle prossime puntate di Terra amara, ben presto Zuleyha si troverà coinvolta, stavolta suo malgrado, in un nuovo equivoco.

Hunkar, dovendosi recare fuori dalla villa per poter assicurare al figlio in carcere l'assistenza dei migliori legali sul campo, minaccerà Zuleyha. Temendo che possa di nuovo scappare come ha fatto in precedenza, la signora dirà alla nuora che se stavolta farà qualcosa che possa ledere la sua famiglia, non si farà scrupoli nell'agire contro di lei.

Zuleyha non avrà alcuna intenzione di scappare, ma approfittando dell'assenza della suocera andrà a sfogarsi con il dottore Sabahattin, ammettendo di vivere una condizione infelice lontana dal suo vero amore, ossia Yilmaz. Adnan resterà con la bambinaia la quale però, di fronte a un rialzo della temperatura corporea del piccolino deciderà di sua iniziativa di portarlo in ospedale per farlo curare.

Rientrata alla villa, Zuleyha non troverà il figlio e sarà disperata, ma poi trovando delle bende bagnate capirà che il piccolo è stato di nuovo male e correrà al pronto soccorso dove potrà riabbracciarlo.

Zuleyha in ospedale dal figlio

Hunkar, quando rientrerà, andrà su tutte le furie non trovando né Zuleyha né il nipotino e penserà che la nuora abbia di nuovo tentato la fuga.

La donna andrà così da Fekeli per avere delle informazioni in più, ma lì verrà informata che Yilmaz non è fuggito con Zuleyha. Fortunatamente per la moglie di Demir, Yilmaz si troverà in ospedale con la pediatra Mujgan quando Altun arriverà, così Akkaya avvertirà Hunkar che a questo punto non potrà recriminare nulla alla nuora.

Zuleyha coglierà l'occasione per dire alla suocera che non scapperà perché deve rispetto al marito, che qualche tempo prima ha rischiato la vita per salvare quella del piccolo Adnan. Allo stesso tempo vorrà precisare che nessuno potrà mai prendere nel suo cuore il posto che è appartenuto e appartiene tutt'ora a Yilmaz. Come prenderà Hunkar questa dichiarazione della nuora? Per scoprire quali saranno le prossime mosse delle due donne non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.