L'appuntamento con Beautiful prosegue su Canale 5 dal 22 al 27 agosto 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera americana rivelano che ci sarà spazio per la vendetta di Justin nei confronti di Thomas: quest'ultimo, infatti, si ritroverà vittima della perfidia del suo rivale.

Occhi puntati anche su Eric e Brooke: i due si ritroveranno ai ferri corti e, ancora una volta, il motivo della diatriba avrà a che fare con Quinn.

Cambio programmazione per Beautiful: ecco cosa succederà dal 22 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Beautiful rivelano che dal 22 al 27 agosto ci sarà un cambio programmazione su Canale 5.

Contrariamente a quanto è accaduto nel corso delle ultime settimane di messa in onda, l'appuntamento con la soap opera americana non andrà più in onda per circa un'ora al giorno.

La messa in onda dei nuovi episodi, infatti, tornerà alla vecchia programmazione abituale, ossia quella che va dalle 13:40 alle 14:10 circa, con un singolo appuntamento quotidiano trasmesso come sempre in prima visione assoluta su Canale 5.

Thomas prigioniero di Justin: anticipazioni Beautiful 22-27 agosto 2022

Ma cosa succederà in queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Canale 5? Le anticipazioni di Beautiful rivelano che l'attenzione sarà incentrata sulle vicende di Thomas.

Il figlio di Ridge si ritroverà a dover afre i conti con la vendetta di Justin che continuerò a tenerlo prigioniero: non vuole, infatti, che con le sue dichiarazioni possa scagionare Bill e Liam.

Justin non avrà alcuna intenzione di mollare la presa e cambiare idea sul conto del suo nemico, motivo per il quale questa prigionia andrà avanti ancora per svariato tempo.

Intanto Liam si ritroverà a parlare con Hope su quello che è successo e, per la prima volta dal terribile incidente che ha colpito Vinny, comincerà ad avere dei seri dubbi sul fatto che sia stato solo un fatale incidente.

Liam dubita, Eric contro Brooke: anticipazioni Beautiful dal 22 al 27 agosto 2022

Le anticipazioni di Beautiful, rivelano che Liam comincerà a sospettare che quanto è accaduto potrebbe non essere avvenuto per caso.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle nuove puntate che andranno in onda dal 22 al 27 agosto su Canale 5, Quinn diventerà sempre più pressante con Eric: vuole che rinnovino al più presto le promesse di matrimonio.

Intanto Brooke, dopo aver scoperto della richiesta di Quinn, proverà in tutti i modi a convincere Eric a non accettare la proposta della donna.

I due, però, si ritroveranno ai ferri corti: Eric vuole rinnovare la promessa con Quinn e quindi chiederà a Brooke di non partecipare all'evento.