Ida Platano è finita al centro del Gossip negli ultimi giorni per via delle sue condizioni di salute. Recentemente, la dama di Uomini e donne ha mostrato una storia sul suo profilo social, mentre era in ospedale, informando i follower di stare male. Nella giornata di mercoledì 18 agosto, la protagonista del dating show di Maria De Filippi ha pubblicato alcune storie sul suo account Instagram, nelle quali ha rivelato di doversi sottoporre a dei controlli e ha risposto alle critiche di qualche hater, che l'ha accusata di essersi inventata il malessere, per ottenere visibilità.

Uomini e Donne: le critiche a Ida Platano dopo la foto in ospedale

Ida Platano condivide con i suoi fan sui social sia i momenti belli, sia i momenti brutti della sua vita. Negli ultimi giorni, la dama di Uomini e Donne aveva inserito fra le sue storie social, uno scatto, mentre era in ospedale, perché non stava bene. Alcuni hater hanno criticato la parrucchiera, accusandola di fingere di stare male, per fare parlare di lei e aumentare la sua popolarità. A questo punto Ida ha voluto fare chiarezza su quanto le è accaduto.

Uomini e Donne: le parole di Ida Platano sulla sua condizione di salute

Ida Platano ha fornito indicazioni in più in merito alle sue condizioni di salute. In particolar modo, la single del parterre over di Uomini e Donne ha affermato: ''Sono stata poco bene ultimamente e sto facendo dei controlli medici''.

Inoltre, l'ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato: ''Non inventerei mai nulla, assolutamente mai, poi quando si tratta di salute''. Ida ha voluto fare chiarezza, in seguito alle parole e alle offese ricevute da alcune pagine internet, nelle quali veniva messa in dubbio la sua buona fede. La dama del dating show di Maria De Filippi ha aggiunto: ''Dicono che mi sono inventata questa cosa''.

Uomini e Donne: il commento di Ida Platano sulla sua salute

Ida ha proseguito, facendo notare ai suoi follower che non sarebbe mai in grado di prendere in giro nessuno, facendo una cosa del genere e inventando di stare male. A tal proposito, Platano ha affermato: ''Secondo voi potrei mai fare una roba del genere, inventarmi che non sto bene?''.

La dama di Uomini e Donne ha comunque rassicurato i suoi fan di non essere in gravi condizioni di salute e di non stare per morire, ma ha detto che, in ogni caso, non è tenuta a doversi giustificare. Al momento, non è chiaro che tipo di malessere abbia avuto la single del parterre over e che tipo di malessere l'abbia portata a finire in ospedale. L'unica cosa certa, attualmente, è che Platano dovrà fare ulteriori accertamenti medici.