Cosa succede nelle prossime puntate di Beautiful in onda nel mese di settembre 2022? Le anticipazioni raccontano che al centro della scena ci sarà ancora Liam, accusato della morte di Vinny e trattenuto in carcere. Il giovane Spencer, però, è innocente e il vero colpevole è Justin. Inoltre Thomas è ancora irrintracciabile, dato che Justin ha pensato bene di rinchiuderlo in una gabbia affinché non possa andare alla polizia per raccontare la verità. Hope, però, riuscirà a scoprire qualcosa di molto interessante.

Di seguito le anticipazioni di Beautiful e le trame delle nuove puntate.

Hope scopre la verità sulla morte di Vinny: Beautiful, anticipazioni

Si fa sempre più tesa l'atmosfera nelle puntate di Beautiful, che vedranno Hope decisa a combattere per dimostrare l'innocenza di Liam. Thomas è ancora in trappola e occorre agire in fretta, rintracciando Justin prima che sia troppo tardi.

Hope non si perderà d'animo e inizierà a cercare in lungo e in largo Justin, l'unica persona che può far uscire dal carcere Liam. Ma c'è anche un altro grosso problema da risolvere: Thomas è nella gabbia e deve essere trovato in fretta, nella speranza che Justin non perda nuovamente la testa.

Steffy partorisce nelle nuove puntate di Beautiful

Ci saranno anche momenti lieti nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda a settembre.

Dopo aver tanto sofferto e combattuto per la verità, arriverà finalmente il momento per Steffy di dare alla luce il figlio di Finn.

Il piccolino si chiamerà Hayes e i neo genitori, così come Ridge e Brooke, saranno al settimo cielo. Ridge, tuttavia, sarà molto preoccupato per suo figlio Thomas, che non dà notizie di sé da troppo tempo.

Così inizierà a chiedersi dove sia finito, condividendo la sua preoccupazione con Steffy e Brooke.

Forrester andrà nello studio di Justin e qui troverà Wyatt, che avrà un'intuizione: chiamare il giovane avvocato, certo che abbia nelle sue mani il cellulare di Thomas.

Liam trasferito in carcere permanente, spoiler di Beautiful

Proprio quando Ridge e Wyatt saranno nel suo ufficio, ecco che Justin entrerà all'improvviso.

I due, iniziando a sospettare qualcosa, lo tempesteranno di domande, alle quali Justin faticherà a rispondere.

Nelle nuove puntate di settembre, la verità verrà a galla grazie a Hope, che scoprirà tutto quanto ha architettato Justin, mettendosi alla ricerca di Thomas e avvisando il tenente Baker.

Tuttavia, Hope riceverà un'amara sorpresa quando, arrivata alla stazione di polizia e raccontato la verità al commissario, verrà a sapere che il suo amato Liam è stato trasferito nel carcere permanente. Hope non si arrenderà, ma come farà a dimostrare la sua innocenza? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprirlo.