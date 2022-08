Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 30 agosto a sabato 3 settembre, Paris confesserà a Zoe che Carter l'ha tradita con Quinn. Inoltre Hope scoprirà che Justin tiene prigioniero Thomas e farà di tutto per liberarlo. Una volta riuscitoci insieme decideranno di andare alla centrale di polizia per raccontare ogni cosa e scagionare Liam da ogni accusa.

Paris racconta a Zoe che Carter l'ha tradita con Quinn

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 30 agosto al 3 settembre, Steffy partorirà il suo bambino e insieme a Finnegan decideranno di chiamarlo Hayes. Intanto Ridge sarà in ansia per la prolungata assenza di notizie riguardanti Thomas e ne parlerà con Steffy. Il giovane Forrester si troverà ancora sotto sequestro di Justin, il quale però compierà l'errore di mostrare a Hope il telefono del ragazza. Logan di fronte a questo gesto inizierà a mostrare delle perplessità. In seguito lei, Ridge e Brooke discuteranno in merito alla difesa portata avanti dal Barber. Inoltre Paris confesserà a Zoe che Carter l'ha tradita con Quinn.

Justin e Ridge si confrontano duramente

Secondo le anticipazioni televisive fino al 3 settembre, Justin respingerà ogni richiesta di Thomas di liberarlo. Intanto Hope avvierà delle sue indagini personali per capire qualcosa in più e opterà di recarsi in incognito presso gli uffici della Spencer Publications. A un certo punto si troverà da sola nell'ufficio di Bill inizierà a cercare possibili indizi nei cassetti e sarà sospettosa quando ci sarà una strana telefonata.

La ragazza seguirà Justin e udirà una conversazione tra l'uomo e la segretaria su un prossimo arrivo.

Nel frattempo la giovane Logan scoprirà dove viene tenuto prigioniero Thomas e che Justin ha organizzato questo rapimento, con il fine di far condannare Liam e Bill per potersi impossessare dell'azienda. Hope ragionerà su come poter liberare il ragazzo.

Quest'ultimo le spiegherà come Vinny si è gettato di proposito sotto l'auto di Liam per poterli fare tornare insieme. In tutto questo Ridge sarà propenso a confrontarsi con Justin e i due arriveranno a minacciarsi. Liam invece sarà ancora in prigione e non ha idea se potrà nuovamente tornare insieme alla sua famiglia. Il detective Baker però è vicino a dargli una brutta notizia.

Steffy è preoccupata per Thomas

In base agli spoiler della prossima settimana, Thomas spronerà Hope a correre immediatamente dalla polizia a raccontare tutto, ma la ragazza ha paura a lasciare il giovane da solo lì. Intanto Wyatt e Flo andranno da Steffy, la quale sarà preoccupata per il fratello. Invece Ridge presserà ripetutamente Justin a dirgli dove si trova il figlio e lo minaccerà se gli ha fatto del male. Infine Hope riuscirà a liberare Thomas e insieme andranno alla centrale di polizia a salvare Liam.