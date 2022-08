Cambio palinsesti in casa Mediaset dal prossimo settembre 2022. Le novità riguarderanno la fascia del daytime di Canale 5 dove, a farne le spese, sarà la soap opera Terra Amara.

Questa estate, dopo aver preso il posto di Uomini e donne al pomeriggio, la soap ha saputo intercettare il gradimento degli spettatori, conquistando ottimi risultati d'ascolto.

Inoltre, sempre da settembre, il palinsesto Mediaset potrà contare anche sul ritorno in video di Gerry Scotti e Barbara d'Urso.

Terra Amara cancellato per Uomini e donne: cambio palinsesti Mediaset settembre

Nel dettaglio, il cambio palinsesto Mediaset del prossimo settembre 2022, interesserà il pomeriggio di Canale 5, dove si assisterà alla cancellazione della soap Terra Amara nella fascia oraria delle 14:45.

Dopo un'estate di grandi ascolti, con una media che supera la soglia del 20% di share, la soap con Yilmaz e Zuleyha dovrà lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne. Il talk show condotto da Maria De Filippi sarà in onda a partire da lunedì 19 settembre con le nuove attesissime puntate della stagione 2022/2023.

La messa in onda di Uomini e donne è confermata alle 14:45, motivo per il quale per Terra Amara bisognerà trovare altri spazi orari nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset e, la stessa sorte, toccherà anche a Un altro domani.

Gerry Scotti sostituisce Paolo Bonolis: cambio palinsesti Mediaset settembre

Cambiamenti in arrivo anche nella fascia del preserale di Canale 5, dove già dal 29 agosto verranno sospese le repliche di Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis, per lasciare spazio al ritorno di Caduta Libera.

Il game show condotto da Gerry Scotti aprirà la nuova stagione autunnale Mediaset e, come sempre, sarà programmato dal lunedì alla domenica alle ore 18:45.

Alla luce degli ottimi ascolti ottenuti nelle passata stagioni, con una media di circa tre milioni e mezzo di spettatori a serata, spetterà a Gerry Scotti tener compagnia al pubblico di Canale 5 fino al prossimo dicembre, assicurando così un buon traino all'appuntamento serale con il Tg5 delle 20.

Barbara d'Urso confermata con Pomeriggio 5 nel palinsesto Mediaset di settembre

A trainare Gerry Scotti e Caduta Libera, invece, a partire da lunedì 5 settembre 2022, ci penserà Barbara d'Urso. La conduttrice napoletana è confermata nel daytime pomeridiano Mediaset con la nuova edizione di Pomeriggio 5.

Anche quest'anno il talk show sarà in onda in diretta dalle ore 17:25 alle 18:45 circa e, come nelle passate stagioni, metterà al centro attualità, cronaca, storie vere e spettacolo.

Questo sarà l'unico impegno della stagione autunnale per Barbara d'Urso: anche quest'anno non sono previste altre trasmissioni in daytime, dopo la cancellazione di Domenica Live, ufficialmente sostituita da Amici 22 e Verissimo, condotti rispettivamente da Maria De Filippi e Silvia Toffanin.