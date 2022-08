Sta circolando in queste ore sul web un'indiscrezione inattesa sulla prossima edizione del GF Vip. Visto che il programma potrebbe durare fino a nove mesi, si vocifera che dovrebbero essere circa 40 i concorrenti complessivamente in gara, un numero altissimo che renderebbe difficoltosa la chiusura del cast a tre settimane dal via. Alfonso Signorini avrebbe chiesto ai suoi autori di contattare alcuni ex-vipponi per completare la formazione dei futuri inquilini della casa più spiata d'Italia.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Quella che inizierà lunedì 19 settembre, potrebbe essere l'edizione più lunga della storia del GF Vip.

Qualora gli ascolti dovessero soddisfare i vertici di rete, il reality-show potrebbe essere prolungato di parecchi mesi, battendo qualsiasi record di durata.

Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che la finalissima della prossima stagione del format Mediaset potrebbe slittare a maggio se non addirittura a giugno 2023 se il pubblico dovesse dimostrare affetto nei confronti dei nuovi concorrenti.

Per questo motivo, Alfonso Signorini si starebbe attrezzando per non arrivare impreparato a un tour de force che costringerebbe lui e gli autori del programma a inserire in corsa parecchie new entry, ovvero nuovi inquilini per smuovere le dinamiche e i racconti da proporre ai telespettatori.

La teoria sul futuro del GF Vip

Per far fronte alla possibile durata record della settima edizione, il presentatore del GF Vip avrebbe chiesto alla produzione di contattare alcuni ex concorrenti per chiedergli di fare il bis.

Trovando difficoltà nel selezionare circa una quarantina di personaggi famosi da far trasferire tra le mura di Cinecittà, Alfonso avrebbe pensato bene di puntare anche su ex vipponi, ovvero su celebrità che hanno già partecipato al reality-show e che lo rifarebbero volentieri.

Non sarebbe di certo una mossa inedita quella fa parte di Signorini: negli ultimi anni, infatti, vari ex protagonisti del format hanno accettato di rimettersi in gioco, anche a poco tempo di distanza dalla precedente esperienza nella casa.

Valeria Marini, Carmen Russo, Maria Monsè sono solo alcune delle inquiline che hanno avuto più di un'opportunità, e questo potrebbe accadere anche nei prossimi mesi con Patrizia De Blanck, Francesca Cipriani e Giucas Casella.

La data della prima puntata del GF Vip

L'unico concorrente ad essere stato ufficializzato fino ad ora, è Giovanni Ciacci: il resto del cast, infatti, dovrebbe essere presentato a ridosso della prima puntata, attualmente prevista per lunedì 19 settembre.

Tra meno di un mese, dunque, i telespettatori conosceranno i nomi di tutti i protagonisti della settima edizione, tra i quali potrebbero figurare: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Carolina Marconi e Pamela Prati.

Nonostante le difficoltà, però, si dice che Alfonso Signorini abbia detto anche molti no alla fine della fase dedicata ai casting.

Alessandro Rosica, infatti, fa sapere che il presentatore del programma di Canale 5 avrebbe escluso dalla lista dei futuri inquilini personaggi famosi come: Asia Gianese, Chadia Rodriguez, Taylor Mega, Fariba Tehrani (madre di Giulia Salemi) e tanti altri.

All'esordio di metà settembre, comunque, le celebrità che varcheranno la soglia della porta rossa dovrebbero essere circa venti: il resto dei 'vipponi' del cast, infatti, quasi certamente subentrerà in corsa, ovvero settimana dopo settimana e molto dipenderà anche dall'eventuale prolungamento della trasmissione fino alla primavera del 2023.