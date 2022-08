Cambio programmazione in casa Mediaset dal prossimo settembre 2022. Le novità riguarderanno il daytime pomeridiano dove la soap opera Beautiful perderà uno dei suoi appuntamenti settimanali in prima visione assoluta.

Novità anche per la messa in onda di Uomini e donne: contrariamente agli altri programmi del daytime feriale di Canale 5, il talk show di Maria De Filippi sarà in onda con qualche settimana di ritardo.

Beautiful sospeso di domenica: cambio programmazione Mediaset settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di settembre interesserà in primis la domenica pomeriggio.

Dopo i buoni ascolti della passata edizione, tornerà l'appuntamento con Amici 22 nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16:30 circa.

Il talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà a far compagnia al pubblico del dì di festa della rete ammiraglia Mediaset e, di conseguenza, porterà a dei cambiamenti nel palinsesto pomeridiano.

A farne le spese, infatti, sarà l'appuntamento con Beautiful, il quale era stato ripristinato nella scorsa primavera, proprio al termine degli speciali domenicali di Amici 22.

Da domenica 18 settembre, quindi, complice il ritorno del talent show Mediaset, la programmazione di Beautiful subirà delle modifiche: la soap resterà in onda dal lunedì al sabato alle 13:40, ma non più la domenica, dato che subito dopo L'Arca di Noè, partirà Amici 22.

A seguire, poi, confermato l'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che sarà in onda anche al sabato pomeriggio.

Slitta Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset settembre

Novità anche per quanto riguarda la programmazione di Uomini e donne, la storica trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, confermata nel daytime feriale della prossima stagione televisiva 2022/2023.

Contrariamente a quello che era stato annunciato in precedenza e, a differenza degli altri programmi del daytime di Canale 5, la prima puntata di Uomini e donne slitta al 18 settembre.

Le nuove avventure dei protagonisti del trono classico e over non torneranno in onda dal 5 settembre, così come accadrà con Pomeriggio 5 e Mattino 5 e neppure il 12 settembre, così come sarà per Forum.

Terra Amara sostituito da Uomini e donne a settembre nel palinsesto Mediaset

Maria De Filippi tornerà ad intrattenere il pubblico del pomeriggio con un po' di ritardo rispetto alle altre trasmissioni e, in quelle settimane, sarà sostituita ancora dalla soap opera Terra Amara.

E, a proposito della soap opera turca, resta da capire cosa succederà a partire da settembre. Complice il ritorno di Uomini e donne, dal 18 settembre potrebbero essere sospesi gli appuntamenti inediti con Terra Amara.

La soap, però, dovrebbe tornare comunque nel corso dell'autunno, quando prenderà il posto di Una Vita, che si avvia verso l'atteso finale di sempre (previsto verso novembre).