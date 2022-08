Cambio programmazione in casa Mediaset dal prossimo settembre 2022. Le novità riguarderanno il palinsesto pomeridiano di Canale 5, dove in daytime ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne: la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà nuovamente nella fascia del pomeriggio, come sempre nello slot orario delle 14:45.

E, con il ritorno del talk show dei sentimenti di Canale 5, risulterà a rischio la programmazione della soap opera Terra Amara, la quale potrebbe essere cancellata dal daytime feriale autunnale.

Terra Amara, cambio programmazione da settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo settembre 2022 riguarderà in primis la messa in onda di Terra Amara, la nuova soap opera turca che ha debuttato nel corso dell'estate nel palinsesto di Canale 5.

Dopo un inizio titubante dal punto di vista auditel, la soap con protagonisti Zuleyha e Yilmaz ha saputo intercettare sempre più il gradimento del pubblico, fino ad arrivare a toccare una media di ben due milioni di fedelissimi spettatori in daytime, con uno share che ha superato anche il 22-23% in daytime.

Insomma, un successo inaspettato quello della soap turca che tutti i giorni riesce ad ottenere ottimi numeri anche in streaming online, sul sito Mediaset Infinity, dove risulta essere uno dei programmi più visti della giornata.

Uomini e donne al posto di Terra Amara: cambio programmazione Mediaset settembre

Eppure, nonostante il grande successo ottenuto in piena estate e gli ottimi ascolti che potrebbe ottenere anche nel pieno della stagione autunnale, il destino di Terra Amara sembra essere fortemente in bilico.

Da settembre, infatti, il cambio programmazione del daytime pomeridiano di Canale 5 sarà segnato dal ritorno in video di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

L'appuntamento con la prima puntata del talk show è fissato per lunedì 19 settembre, nella fascia del pomeriggio, dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Di conseguenza, con il ritorno di Uomini e donne, la programmazione di Terra Amara verrà messa in bilico e la soap rischierà la cancellazione dal daytime feriale.

La soap opera Terra Amara a rischio nel daytime feriale di settembre

Non si esclude, infatti, che da metà settembre in poi, l'appuntamento con la soap opera turca possa essere sospeso nel daytime feriale per essere trasmesso solo al sabato pomeriggio.

In questo modo, Terra Amara, si ritroverebbe a dover assicurare un buon traino all'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Tuttavia, nel corso della stagione autunnale di Canale 5, la soap turca potrebbe tornare in onda anche nel daytime feriale, prendendo il posto della soap Una vita, nella fascia oraria delle 14:10.

Tornano Barbara d'Urso e Striscia la notizia nel palinsesto di settembre

In attesa di scoprire come verrà organizzato il nuovo palinsesto Mediaset della prossima stagione, il mese di settembre segnerà anche il ritorno in video di Barbara d'Urso.

La conduttrice napoletana, da lunedì 5 settembre, sarà al timone della nuova stagione di Pomeriggio 5, il talk show trasmesso nel daytime feriale alle 17:25.

Settembre sarà anche il mese del ritorno in video di Striscia la notizia, lo storico tg satirico che quest'anno, al debutto sarà condotto da una inedita coppia di presentatori.

Trattasi del comico napoletano Alessandro Siani, il quale verrà affiancato in studio dall'attore Luca Argentero, "re Mida" delle fiction Rai, il quale tornerà a Mediaset a distanza di un po' di anni dalla sua storica partecipazione al Grande Fratello.