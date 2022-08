Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Terra Amara, riguardante ciò che andrà in onda venerdì 26 agosto 2022. Nel dettaglio, sarà Gulten a essere al centro delle vicende, visto che andrà a vivere alla tenuta di Yilmaz. Ciò succederà dopo che Akkaya la salverà appena in tempo dal tentato suicidio. Intanto giungerà il momento dell'incontro tra Yilmaz e Zuleyha.

Gulten tenta il suicidio nella prossima puntata di Terra amara

Venerdì 26 agosto, su Canale 5 andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale della soap Tv rivelazione di questa calda estate 2022.

Terra amara infatti, sta riscuotendo sempre più successo, tanto che ogni pomeriggio, sono circa 2 milioni i telespettatori che seguono le vicende di Yilmaz, Zuleyha e tutti gli altri protagonisti. Ebbene, nel corso della nuova puntata, sarà Gulten ad essere al centro delle vicende, dopo che Gaffur l'avrà promessa in sposa ad un uomo più anziano di lei. Un vero e proprio matrimonio combinato, che Gulten non avrà nessuna intenzione di accettare. Disperata, la ragazza scapperà dalla tenuta e andrà nella stalla in cui Gaffur l'aveva incatenata qualche giorno prima. Qui Gulten vorrà togliersi la vita e la si vedrà proprio mentre si starà per mettere una corda al collo.

Yilmaz salva Gulten dal suicidio, lei va a vivere a casa di Akkaya

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Terra amara, prima di fuggire dalla tenuta, Gulten avrà lasciato un biglietto in cui annuncerà il suo proposito suicida. Sarà Nazire a correre da Yilmaz, avvertendolo di ciò che avrà in mente di fare la sorella di Gaffur.

Yilmaz non potrà far altro che precipitarsi alla stalla, riuscendo ad arrivare appena in tempo. Gulten verrà quindi salvata da Akkaya, il quale le proporrà di andare a vivere con lui. Questa volta la domestica accetterà la proposta dell'uomo.

Yilmaz protegge Gulten da Gaffur, poi incontra Zukeyha: spoiler Terra amara

In Terra amara, Yilmaz prenderà sotto la sua ala protettrice Gulten, dicendole che non permetterà a nessuno di farle del male.

Successivamente, il figlioccio di Fekeli incontrerà Gaffur, il quale sarà alla disperata ricerca della sorella. Il capomastro di Demir, verrà quindi a sapere che Gulten sarà andata a vivere da Yilmaz. Proprio Akkaya, non esiterà a minacciare Gaffur, dicendogli di stare alla larga da Gulten, visto che d'ora in poi ci penserà lui a proteggerla. Intanto Demir stringerà un patto con Zuleyha. La donna potrà rivedere Adnan solo a determinate condizioni. Si scoprirà quali siano queste condizioni, nel momento in cui Zuleyha e Yilmaz si troveranno faccia a faccia. La donna dirà al suo amato di aver sposato Demir per amore e non perché costretta. Una bugia bella e buona, ma che Altun sarà costretta a dire pur di rivedere il figlioletto.