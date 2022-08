Cambio programmazione in casa Mediaset dal prossimo settembre 2022. Le novità interesseranno la fascia del primo pomeriggio, dove ci sarà spazio per il ritorno in scena di Uomini e donne che toglierà spazio alla messa in onda di Terra Amara.

La seguitissima soap opera turca di Canale 5 si ritrova così a rischio stop dalla programmazione feriale di Canale 5 del prossimo settembre.

Buone notizie, invece, per gli appassionati della soap Una vita che tornerà nuovamente in onda dopo la pausa estiva.

Terra Amara a rischio stop: cambio programmazione Mediaset settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di settembre interesserà in primis la soap opera Terra Amara, la quale andrebbe incontro ad uno stop dal daytime.

Il motivo? Da lunedì 12 settembre su Canale 5 è previsto il ritorno di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, pronta a riaprire i battenti dopo la pausa estiva.

La trasmissione si ritroverà così ad occupare la fascia oraria delle 14:45, quella che questa estate è stata nelle mani di Terra Amara, la nuova soap opera turca che ha debuttato su Canale 5 con ottimi riscontri dal punto di vista auditel.

Una Vita ritorna su Canale 5 dopo lo stop estivo

Ebbene, con il ritorno di Uomini e donne e successivamente anche di Amici 22, il pomeriggio di Canale 5 subirà degli inevitabili stravolgimenti.

La soap turca, infatti, rischierà di essere sospesa momentaneamente dalla programmazione quotidiana, per poi ritornare in onda nel corso della stagione autunnale Mediaset, al posto della soap Una Vita.

Dal 22 agosto, infatti, l'appuntamento con la soap spagnola ambientata ad Acacias 38 tornerà in onda regolarmente su Canale 5 nella fascia oraria delle 14:10.

I fan di Una Vita, quindi, possono stare tranquilli dato che dopo lo stop estivo, la loro soap preferita sarà regolarmente in onda nella fascia pomeridiana Mediaset.

Dopo Una Vita, la soap Terra Amara potrebbe tornare in daytime: cambio programmazione Mediaset

La programmazione di Una Vita, però, non durerà a lungo dato che la soap sta per avviarsi verso le battute finali di sempre.

La messa in onda delle ultime puntate è prevista verso novembre 2022 su Canale 5 dopodiché, al posto di Una Vita, dovrebbe esserci spazio per il ritorno di Terra Amara in daytime.

La serie turca, quindi, tra novembre e dicembre potrebbe tornare ad occupare uno slot quotidiano nella programmazione della rete ammiraglia Mediaset ma, in questo caso, si sposterebbe alle 14:10 e si ritroverebbe così a far da traino all'appuntamento con Uomini e donne, confermatissimo per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023 in daytime.