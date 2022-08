Chi sono i prossimi tronisti di Uomini e donne 2022/2023? La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e, intanto, non mancano i retroscena su quelli che dovrebbero essere i protagonisti della nuova stagione.

A svelare l'identikit di un nuovo aspirante tronista di Uomini e donne, è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che sui social ha svelato che potrebbe arrivare un ragazzo di soli 19 anni.

I primi retroscena sui prossimi tronisti di Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne 2022/2023 riparte a settembre con nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare la propria anima gemella.

Le registrazioni del programma sono previste a partire da fine agosto ma, intanto, emergono già i primi retroscena su quello che potrebbe essere il nuovo cast del programma di Maria De Filippi.t

Stando a quanto riportato da Amedeo Venza sul suo seguitissimo profilo Instagram, uno dei troni della prossima edizione potrebbe essere occupato da un giovanissimo ragazzo.

'Il prossimo tronista sin chiama Alessandro', il retroscena su Uomini e donne

"Il prossimo tronista si chiama Alessandro, ha 19 anni, ed è di Milano", ha svelato Venza sui social che ha così rivelato una piccola anticipazione sull'identikit di colui che sarebbe il nuovo protagonista del programma.

Al momento, però, non si hanno ulteriori indizi su questo tronista che dovrebbe mettersi in gioco a partire da settembre, nello studio di Uomini e donne.

E poi ancora, stando agli ultimi retroscena su Uomini e donne 2022/2023, potrebbero esserci delle novità anche per quanto riguarda il parterre del trono over.

Federica Aversano potrebbe approdare a Uomini e donne trono over

Tra le new entry, infatti, potrebbe arrivare la giovane Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, la quale potrebbe mettersi in gioco in questa nuova veste.

A quanto pare, infatti, Maria De Filippi avrebbe intenzione di affidarle una poltrona del trono over perché la ragazza avrebbe conquistato il gradimento di diversi cavalieri del trono senior e, soprattutto, con la sua maturità sarebbe pronta a mettersi in gioco anche con persone più grandi rispetto alla sua età.

In attesa di scoprire se la trattativa andrà in porto per davvero, di sicuro non dovrebbero esserci dubbi sul ritorno in scena di Ida Platano.

La dama, infatti, sarebbe in pole position tra coloro che rimetteranno piede nello studio della trasmissione di Canale 5, pronta nuovamente a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella dopo l'addio con il cavaliere Riccardo Guarnieri.