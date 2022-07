L'appuntamento con Terra Amara è confermato dall'8 al 12 agosto 2022 in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni della soap rivelano che ci sarà spazio per la sparizione del figlio di Demir, che metterà in allerta l'intero villaggio.

E poi ancora, in questi nuovi episodi della soap opera turca, Zuleyha scoprirà che Yilmaz non è morto per davvero, così come le avevano fatto credere fino a questo momento.

Il figlio di Demir scompare: anticipazioni Terra Amara 8-12 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste nella settimana 8-12 agosto 2022, rivelano che Demir riuscirà ad ottenere un documento, il quale attesta che il terreno al quale è interessato, appartiene a Yilmaz.

Intanto Fadik rivelerà a Saniye di aver visto Gulten e Sabahattin insieme.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle prossime puntate rivelano che in seguito alla scomparsa del figlio di Demir, la tenuta si ritroverà nel caos totale.

Una notizia a dir poco choc anche per lo stesso Yilmaz che, nel momento in cui verrà messo al corrente di quanto sta succedendo, deciderà di attivarsi in prima persona per partecipare alle ricerche del bambino e sperare così di poterlo ritrovare sano e salvo.

Demir scopre l'alleanza tra Yilmaz e Fekeli: spoiler Terra Amara

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara previste fino al 12 agosto 2022 rivelano che Yilmaz grazie all'adozione di Fekeli si ritroverà a gestire un ingente patrimonio, dopo essere stato messo a capo di una industria tessile.

Approfittando di questa situazione, Yilmaz deciderà di usare quel denaro per distribuire beni alle baracche e in questo modo riuscirà a conquistare la fiducia del braccianti che, al contrario, si schiereranno sempre più contro Demir.

Alla fine, però, Demir scoprirà come stanno andando le cose e verrà messo al corrente del fatto che Yilmaz sta ricevendo un grosso aiuto da parte di Fekeli: come reagirà a questo punto?

Yilmaz vittima di un incidente: anticipazioni Terra Amara 8-12 agosto

Yilmaz, intanto, deciderà di partecipare alla festa organizzata nel club della città di Adana. Le anticipazioni di Terra Amata dall'8 al 12 agosto, rivelano che sarà proprio in questa circostanza che Zuleyha scoprirà che Yilmaz non è morto.

La donna proverà in tutti i modi ad avvicinarsi a lui per potergli parlare ma, Demir, impedirà che ciò possa accadere.

Un alterco tra Cengaver e Yilmaz finirà sulla bocca di tutti mentre, alla villa, in tanti crederanno che Demir abbia ferito Zuleyha. Intanto Yilmaz si metterà in macchina per recarsi alla tenuta Yaman ma, per strada, sarà vittima di un incidente.