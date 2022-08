Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dal prossimo settembre 2022. Per la soap Sei sorelle arriverà il momento di salutare il pubblico del daytime pomeridiano di Rai 1.

Dopo un'intera estate di messa in onda in prima visione assoluta, ci sarà una variazione di palinsesto che porterà al ritorno della soap Il Paradiso delle Signore.

Cambiamenti anche nel preserale dove, quest'anno, il ritorno del quiz L'Eredità condotto da Flavio Insinna, non tornerà in onda da settembre.

Sei Sorelle sospesa in daytime: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di settembre interesserà l'appuntamento con la soap opera Sei Sorelle.

Dal prossimo 12 settembre, la serie spagnola incentrata sulle avventure delle sorelle Silva, cederà spazio alla messa in onda dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 7.

Cosa ne sarà a quel punto della soap spagnola? La messa in onda di Sei Sorelle risulta sospeso dalla programmazione del daytime di Rai 1, ma proseguirà in prime time su Rai Premium. La soap è prevista al giovedì sera, intorno alle 21:15, con doppio episodio.

Cambiamenti anche nel preserale, dove la programmazione della rete ammiraglia non punterà subito sul ritorno del quiz L'Eredità a partire dal mese di settembre.

Ecco perché slitta L'Eredità: cambio programmazione Rai settembre

Per quest'anno si è scelto di dare "maggiore fiducia" all'appuntamento con Reazione a Catena, il game estivo condotto da Marco Liorni che sta ottenendo picchi superiori al 28%.

Di conseguenza, Reazione a catena è stato promosso per tutto il mese di ottobre: una decisione che ha comportato lo slittamento de L'Eredità. Le nuove puntate del quiz preserale condotto da Flavio Insinna è in programma dal 31 ottobre e andrà avanti come sempre fino all'inizio della stagione estiva 2023.

Per quanto riguarda la prima serata, invece, da segnalare il ritorno di Tim Music Awards 2022, lo show musicale in onda dall'Arena di Verona, condotto anche quest'anno da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Il ritorno di Carlo Conti in prime time nella programmazione Rai di settembre

Il 9 e 10 settembre sono previste le due serate evento in diretta sulla rete ammiraglia Rai, durante le quali saranno premiati gli artisti italiani che hanno catalizzato la scena musicale nel corso dell'ultima stagione, riuscendo a scalare le classifiche di vendita con i loro album e singoli di successo.

Sempre in prime time, Carlo Conti sarà anche il protagonista della nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera che tornerà in onda da venerdì 30 settembre in prime time.

Quest'anno, però, Tale e Quale non dovrà vedersela contro il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, bensì contro un altro competitor. Trattasi della fiction Viola come il mare, che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, trasmessa nel venerdì sera di Canale 5.

L'attore turco, considerato il sex symbol del momento, riuscirà a tener testa agli ascolti dello show di Rai 1? Al pubblico televisivo spetterà l'ardua sentenza finale.

Nella mattina di Rai 2 tornano I Fatti Vostri: cambio programmazione settembre

Su Rai 2, invece, a partire dal 12 settembre cambierà la programmazione del mattino e, dopo un'estate a base di repliche e film, tornerà l'appuntamento con I Fatti Vostri.

La storica trasmissione ideata da Michele Guardì, tornerà in onda nella fascia oraria che va dalle 11 alle 13 circa e sarà nuovamente condotta da Salvo Sottile, Anna Falchi ed Emanuela Aureli.

Dopo lo straordinario successo della passata edizione, che ha saputo toccare anche picchi superiori al 12% di share nella complicata e agguerrita fascia del mezzogiorno televisivo, il trio di conduttori è stato confermatissimo dai dirigenti Rai.