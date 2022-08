Proseguono le anticipazioni di Terra amara: Le puntate turche vedono i due protagonisti della soap collaborare per salvare una lavorante. Zuleyha e Yilmaz soccorreranno la povera Nazire che avrà un attacco epilettico e la loro complicità non lascerà indifferente Demir. Yaman si scaglierà contro il suo rivale e solo le parole d'amore della moglie lo faranno desistere dallo spargimento di sangue. Zuleyha, per salvare il suo vero amore, dichiarerà di amare Demir e di volerlo al fianco suo e del figlio.

Yilmaz e Zuleyha di nuovo insieme

Seguendo la trame di Terra Amara, nei prossimi episodi Zuleyha e Yilmaz avranno modo di stare di nuovo insieme.

Dopo l'incontro freddo in cui Altun, seguendo le direttive del marito, ha chiesto a Yilmaz di lasciare il Paese perché lei è ormai è innamorata di Demir, la donna potrà tornare a occuparsi del piccolo Adnan. Zuleyha, successivamente, dirà al marito di voler stare con lui e che non tenterà più la fuga come fatto in passato. Nel frattempo il comportamento di Zuleyha lascerà perplesso Yilmaz, che non capirà perché la sua donna lo abbia potuto dimenticare tanto in fretta.

Sebbene Fekeli spinga il figlioccio a dimenticare Zuleyha, i due innamorati si incontreranno molto presto. Infatti, mentre si troverà al villaggio per dare dei regali ai lavoratori, Zuleyha assisterà a una crisi epilettica di Nazire e la aiuterà, mentre giungerà anche Yilmaz chiamato dalla figlia della domestica.

I due porteranno la donna in ospedale, ma Fadik vedrà tra di loro complicità e informerà subito Demir dell'accaduto.

Zuleyha placa l'ira del marito Demir

Su tutte le furie Yaman si metterà alla ricerca dei due, e non ci vorrà molto prima di trovarli e di puntare una pistola contro Yilmaz accecato dalla gelosia. Anche Yilmaz si difenderà con un'arma e allora interverrà Zuleyha per cercare di sistemare la questione.

Altun chiederà al marito di non fare gesti avventati, tanto più che se dovesse succedere qualcosa a lui non ci sarebbe più nessuno a prendersi cura del loro piccolo Adnan. Riconfermando il suo amore, Zuleyha riuscirà a portare via con sé Demir.

Incapace di comprendere che in realtà la dichiarazione d'amore di Zuleyha per il marito altro non era che un modo per mettere proprio lui al riparo da un proiettile, Yilmaz su tutte le furie inizierà a correre con la sua auto.

Fekeli, notando che il suo figlioccio non rientrerà in casa, si recherà proprio da Demir per sapere se è lui il responsabile del mancato rientro di Yilmaz. La tensione tra i due nemici sarà alle stelle. Per sapere cosa accadrà tra Fekeli e Demir non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.