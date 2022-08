La nuova stagione di Uomini e donne 2022/2023 potrebbe garantire un bel po' di colpi di scena. Tra i nomi in lizza per il cast del trono over, ad esempio, spicca quello di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Dopo aver superato il rifiuto del tronista ligure, ecco che per Federica potrebbero aprirsi le porte del trono over, dove potrebbe ritrovarsi ad essere corteggiata da Riccardo Guarnieri.

Occhi puntati anche sul ritorno di Ida Platano, la storica dama siciliana che continua ad essere alla ricerca del suo principe azzurro.

Federica Aversano in lizza per le nuove puntate di Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena su Uomini e donne 2022/2023 rivelano che per la prossima edizione, Maria De Filippi starebbe pensando di puntare su uno dei volti protagonisti della passata stagione.

Trattasi della giovane Federica Aversano, la corteggiatrice casertana che partecipò al programma per cercare di conquistare il cuore di Matteo Ranieri.

La relazione tra i due, però, non è mai iniziata, dato che il tronista ligure coronò il suo sogno d'amore assieme ad un'altra pretendente.

Dal prossimo settembre, si vocifera che Federica Aversano potrebbe avere la possibilità di ritornare nello studio del dating show di Maria De Filippi, seppur in una veste del tutto inedita.

Riccardo potrebbe corteggiare Federica a Uomini e donne

Questa volta, infatti, Federica Aversano non dovrebbe partecipare alla versione "giovani" del programma, bensì a quella over.

A quanto pare, infatti, si starebbe pensando di inserire la ragazza all'interno del parterre del trono over, alla luce anche dei numerosi complimenti che ebbe da diversi cavalieri durante la passata edizione.

Uno di questi fu Riccardo Guarnieri, l'ormai ex fidanzato di Ida Platano, il quale ammise liberamente che gli sarebbe piaciuto poterla conoscere.

Ebbene, archiviata la relazione tormentata con Ida, ecco che Riccardo potrebbe avere questa opportunità nel corso della nuova edizione del talk show Mediaset.

Ida Platano potrebbe 'sdoppiarsi' a Uomini e donne 2022/23

Il cavaliere catanese, infatti, potrebbe rimettersi in gioco per cercare di conquistare il cuore della giovane Federica e, nel caso in cui tale iniziativa dovesse concretizzarsi, di sicuro non mancherebbero questioni in studio con Ida Platano e i due opinionisti.

La presenza di Ida, considerata la dama rivelazione della passata edizione, sarebbe confermatissima nello studio di Uomini e donne del prossimo anno.

La dama siciliana avrà ancora una volta la possibilità di mettersi alla prova e, per quest'anno, Ida potrebbe anche mettersi in gioco come opinionista del talk show di successo condotto da Maria De Filippi.