Cambio programmazione per la soap Sei Sorelle a partire da settembre 2022. Dopo aver occupato lo slot pomeridiano di Rai 1 durante l'estate, la soap incentrata sulle vicende delle sorelle Silva sarà costretta a lasciare il daytime della rete ammiraglia.

Il motivo? Da settembre tornerà l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore 7, che tornerà a presidiare la fascia oraria del primo pomeriggio, mentre la soap spagnola arriverà su Rai Premium.

Cambio programmazione per Sei Sorelle: ecco cosa succede a settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione del prossimo settembre 2022 riguarderà in primis la fascia oraria del pomeriggio di Rai 1, destinata a un po' di cambiamenti.

Dopo il debutto di Sei sorelle nella fascia pomeridiana, al posto de Il Paradiso delle signore, da settembre sarà ripristinato l'ordine naturale del palinsesto.

Di conseguenza la messa in onda di Sei Sorelle sarà sospesa dal palinsesto feriale della rete ammiraglia Rai, proprio per lasciare spazio al ritorno in scena de Il Paradiso delle signore 7, di cui attualmente si stanno girando le nuove attesissime puntate che andranno a comporre questo capitolo.

Rai 1 sospende la soap Sei Sorelle: al suo posto Il Paradiso delle signore 7

La messa in onda della soap con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina resta confermata dalle 16 alle 17 circa, subito dopo l'appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 debutteranno a partire dal 12 settembre: è questa la data in cui la soap italiana tornerà a prendere il posto di Sei Sorelle.

Cosa ne sarà a quel punto delle serie spagnola? Che fine farà nella programmazione televisiva italiana, dato che mancano ancora un bel po' di puntate prima del gran finale?

Ebbene, l'appuntamento con Sei Sorelle a partire da settembre risulta sospeso e cancellato dalla programmazione quotidiana di Rai 1.

La nuova programmazione di Sei Sorelle su Rai Premium: ecco quando andrà in onda

Per la soap, infatti, non ci sarà più spazio in daytime, dato che tra Il Paradiso delle signore e i vari talk show del pomeriggio il palinsesto risulta tutto occupato.

I fan della serie spagnola, però, possono stare tranquilli, perché non dovranno attendere la prossima estate per continuare a seguire le vicende delle Silva.

In casa Rai, infatti, hanno scelto di far proseguire la messa in onda di Sei Sorelle ma su un altro canale. Le nuove puntate della soap spagnola, infatti, andranno in onda ogni giovedì in prime time su Rai Premium.

In questa nuova collocazione verranno trasmesse due puntate alla volta della soap, dalle 21:15 alle 23:15, e sarà possibile rivedere gli episodi anche su RaiPlay in streaming. Riuscirà la soap a mantenere la sua media, di circa 900 mila spettatori, in questa nuova fascia oraria autunnale? La risposta a partire dal prossimo settembre.