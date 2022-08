Cambio programmazione in casa Rai da settembre 2022. Le modifiche riguarderanno la fascia del primo pomeriggio, dove sulla rete ammiraglia ci sarà la cancellazione della soap opera Sei Sorelle.

Dopo aver fatto compagnia, durante l'estate, al pubblico rimasto orfano de Il Paradiso delle signore, la soap iberica tornerà a lasciare lo spazio nuovamente alla soap opera italiana con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

Sei Sorelle cancellata su Rai1: cambio programmazione da settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo settembre riguarderà in primis la fascia del primo pomeriggio di Rai1.

Le novità avranno a che fare con la messa in onda della soap opera Sei sorelle, la quale verrà cancellata dal palinsesto della rete ammiraglia.

L'appuntamento con la serie iberica, incentrata sulle vicende delle sorelle Silva, verrà sospeso dal daytime feriale per lasciare spazio al ritorno de Il Paradiso delle signore 7.

Le nuove puntate della soap opera italiana con Vanessa Gravina, nei panni della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo, verranno trasmesse nello slot orario dalle 16 alle 17 circa, subentrando così all'appuntamento con Sei Sorelle.

Il Paradiso delle signore 7 torna al posto di Sei Sorelle: cambio programmazione Rai settembre

Un esperimento che, nel corso di questa estate, non ha dato i frutti sperati dal punto di vista dell'auditel, dato che la soap spagnola ha ottenuto una media di circa 900.000 spettatori e non è stata in grado di bissare il successo de Il Paradiso delle signore, né tantomeno di tener testa alle soap proposte in daytime da Canale 5.

Un vero tonfo dal punto di vista dell'auditel per Sei Sorelle, al punto che la rete ammiraglia Rai si "sbarazzerà" di questa serie.

Gli spettatori e appassionati della soap spagnola, infatti, dal prossimo settembre potranno continuare a vedere le puntate in prima visione su Rai Premium. La messa in onda è prevista di giovedì sera in prime time con doppio episodio settimanale.

Il cambio programmazione Rai del prossimo settembre interesserà anche la fascia del mezzogiorno, dove ci sarà il ritorno in scena di Antonella Clerici.

Antonella Clerici torna nel mezzogiorno Rai: cambio programmazione settembre 2022

La conduttrice sarà al timone della terza stagione di È sempre mezzogiorno, il cooking show in onda dalle 12 alle 13:30 circa in diretta su Rai 1.

Con il ritorno del programma di Antonella Clerici sparirà dal palinsesto autunnale l'appuntamento con Camper, il programma estivo condotto da Roberta Morise, che in queste settimane di messa in onda ha ottenuto un ascolto netto compreso tra il 12 e il 14% di share.

Quello con È sempre mezzogiorno non sarà l'unico impegno della prossima stagione televisiva 2022/2023 per Antonella Clerici. La conduttrice sarà anche al timone della terza stagione di The Voice Senior, il talent show dedicato ai protagonisti della terza età, che sta riscuotendo ottimi ascolti anche in replica.