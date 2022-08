Il 29 luglio è nata la piccola Mia, primogenita di Cecilia Zagarrigo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché tentatrice di Temptation Island Vip, è tornata sui social per raccontare nei dettagli come ha affrontato il parto. Nel post in cui annunciava la nascita della piccolina, Cecilia aveva già parlato di 48 ore estenuanti vissute in sala parto e in effetti. Dopo aver cercato di indurre il parto in maniera naturale, alla fine il suo ginecologo ha dovuto optare per un cesareo d'urgenza.

Il compagno di Cecilia si è addormentato in sala parto

"Sto cercando di recuperare un po' le forze e le energie" ha confessato Cecilia all'inizio di una serie di storie su Instagram, con le quali ha voluto condividere con i suoi follower il ricordo delle ore che l'hanno portata a tenere tra le braccia Mia. La settimana trascorsa in casa dopo il parto è stata molto intensa, perché il parto di Cecilia non è stato per nulla semplice. Dopo aver provato con l'induzione, i risultati sono stati pessimi visto che le contrazioni non sono cominciate. Nonostante ciò, i medici hanno deciso di far entrare in sala parto Moreno, il padre della bimba.

Cecilia ha voluto raccontare un aneddoto riguardante il suo compagno: "Lo vedo rannicchiato su una poltrona e lo sento russare".

Zagarrigo ha anche confessato ai fan di aver spronato il compagno a resistere, visto che anche lei era molto stanca, ma non poteva certo russare in sala parto. Successivamente la situazione non cambiava, passavano le ore e Cecilia era sempre più stanca. "Stavo molto male, soprattutto mentalmente", ha detto l'ex corteggiatrice che ha così dovuto fare un cesareo.

Cecilia confessa di avere una ripresa lenta

"Il mio ginecologo ha deciso di fare un parto cesareo d'urgenza" ha raccontato Cecilia, che ha poi ammesso che la sua ripresa è molto lenta, perché ha una soglia di sopportazione molto bassa e non riesce a ridere senza farsi male alla ferita. Adesso Zagarrigo si sta dedicando a se stessa e soprattutto a Mia, che è molto buona, mangia e dorme.

Sia lei che Moreno si stanno abituando al sonno spezzettato per via delle esigenze della neonata, ma tutto procede bene.

Cecilia ha parlato della sua piccolina come "la cosa più bella che potessimo fare". Insomma, a parte le difficoltà fisiologiche post partum, Cecilia e Moreno non potrebbero essere più felici. Pian piano si abitueranno alla nuova condizione di genitori e anche Cecilia si riprenderà fisicamente, in modo da potersi godere a pieno la gioia di essere mamma.