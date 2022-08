Demet Ozdemir si è sposata ma, al suo matrimonio, non era presente Can Yaman. Le nozze dell'attrice turca erano particolarmente attese dai fan, data la grandissima popolarità che in questi anni ha saputo conquistare non solo nel suo paese d'origine ma anche nel resto del mondo.

In Italia il successo di Demet Ozdemir è arrivato con DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera pomeridiana che l'ha vista protagonista per un'intera stagione televisiva assieme a Can Yaman, ormai diventato uno dei sex symbol della tv italiana.

Demet Ozdemir, l'attrice di DayDreamer, convola a nozze: assente Can Yaman

Dopo diversi rinvii, Demet Ozdemir ha coronato il suo sogno d'amore lo scorso 28 agosto. L'attrice protagonista di DayDreamer si è unita in matrimonio con Oguzhan Koc, un artista molto amato in Turchia, anche lui celebre nel mondo del cinema e delle serie televisive.

Il matrimonio è stato celebrato in un lussuoso resort di Istanbul ma, all'atteso ricevimento, non è passata inosservata l'assenza di Can Yaman.

L'attore turco non ha presenziato alle nozze della sua collega e amica Demet Ozdemir, verso la quale aveva sempre speso belle parole anche dopo la fine delle riprese di DayDreamer - Le ali del sogno.

Il divo turco Can Yaman non presente al matrimonio di Demet dopo le voci di flirt

Per un periodo di tempo, infatti, si era vociferato anche tra Can e Demet ci fosse stato un flirt sul set della soap opera: voci che i due diretti interessati hanno preferito non cavalcare, senza dare adito a ulteriori Gossip.

Sta di fatto che l'assenza di Can ha destato non pochi sospetti agli occhi dei numerosi fan, dato che al matrimonio era presente la maggior parte dei protagonisti di DayDreamer.

I motivi ufficiali di questa assenza al momento non si conoscono ma non si esclude che Can possa aver preferito non muoversi dall'Italia, complici i numerosi impegni lavorativi che lo attendono nel corso delle prossime settimane.

Il ritorno di Can Yaman su Canale 5 con 'Viola come il mare'

In attesa di scoprire se Can Yaman farà chiarezza sulla sua assenza alle nozze della collega Demet, cresce l'attesa per la messa in onda di "Viola come il mare".

La nuova fiction debutterà il prossimo 30 settembre in prime time su Canale 5 e sarà la prima serie che vedrà Can Yaman recitare completamente in italiano.

Un progetto particolarmente ambizioso per l'attore turco che, nei mesi scorsi, era stato annunciato anche come nuovo volto del remake di Sandokan, di cui però al momento non sono ancora cominciate le riprese ufficiali.

Il progetto, però, non sarebbe cancellato ma potrebbe subire solo degli slittamenti e vedere la luce nel corso delle prossime stagioni televisive.